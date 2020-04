Fünf Zahnärzte aus Hall haben in Absprache mit ihrer Standesvertretung Antworten auf die für Patienten wichtigsten Fragen verfasst.

Montag könnten die Kontaktregeln leicht gelockert werden. Was bedeutet das für mich als Patient einer Zahnarztpraxis?

Die meisten Praxen haben deutlich reduziert gearbeitet und fast nur noch Notfälle behandelt. Wir halten uns streng an die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und die Vorgaben von Bundeszahnärztekammer. Viele Praxen haben sich in den letzten Wochen etwas mit Schutzausrüstung eindecken können und sind daher in der Lage notwendige Behandlungen durchzuführen. Genügend Schutzausrüstung vorausgesetzt, sind die Patienten in der Zahnarztpraxis bestimmt sicherer als beim Einkaufen.

Ich habe nun Zahnschmerzen, was kann ich ganz konkret machen?

Beim Hauszahnarzt melden oder seiner Vertretung, am Wochenende beim zahnärztlichen Notdienst.

Kann ich nun wieder zu den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen gehen?

Prinzipiell ja, in Abhängigkeit des persönlichen Risikoprofils und nach Rücksprache mit dem Hauszahnarzt. Aus Gründen des Infektionsschutzes dürfen wir keine vollbesetzten Wartezimmer mehr haben und bitten um Verständnis, dass manche Termine verschoben werden müssen und man daher manchmal länger auf einen Termin warten muss. Es wird sehr wichtig sein, dass Patienten pünktlich zu den Terminen erscheinen, da es nur so gewährleistet ist, dass unnötige Kontakte zwischen den Patienten vermieden werden können.

Wenn ich als Patient akut an Covid-19 erkrankt bin oder in häuslicher Quarantäne lebe und Zahnschmerzen habe, habe ich dann Pech gehabt?

Nein! Wir Zahnärzte in Schwäbisch Hall sind uns unserer Verantwortung gegenüber allen unserer Patienten sehr bewusst. Der Zahnärzteschaft ist es gelungen, die kieferchirurgische Abteilung des Diakoneo in Hall für die Notbehandlung Covid-

19-positiver, unter Quarantäne stehender und für Patienten mit Verdachtssymptomen zu gewinnen, um den Patienten weite Wege zum Beispiel nach Stuttgart oder Tübingen zu ersparen. Die Anmeldung dort muss zwingend über den Hauszahnarzt erfolgen.

Wie haben die Zahnarztpraxen seit März auf die Corona-Bestimmungen reagiert?

Unterschiedlich. Es herrschte unter der Kollegenschaft eine große Unsicherheit. Wir haben von der Politik und unserer Standesvertretung unterschiedliche Empfehlungen bekommen. Es gab Praxen, die versuchten den normalen Praxisalltag soweit wie möglich aufrecht zu erhalten, und es gab Praxen, die nur noch Notfälle behandelten. Auch die Patienten waren sehr verunsichert und sagten von sich aus Termine ab.

Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und sich selbst vor potenzieller Ansteckung?

Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die uns in dieser schwierigen Zeit die Treue halten. Der Schutz unserer Mitarbeiter und Patienten vor einer Infektion ist unser oberstes Ziel. Die Zahnmedizin war schon immer ein Fachgebiet, das von Natur aus in einem von Bakterien und Viren belasteten Umfeld arbeitet. Daher waren unsere Hygienestandards schon immer sehr hoch. Unsere Mitarbeiter werden zudem über die jetzt verschärften Hygienemaßnahmen regelmäßig aufgeklärt und geschult. Genügend Schutzkleidung vorausgesetzt, sind wir den Herausforderungen, vor die uns die Corona-Krise stellt, gewachsen. Natürlich muss die Anzahl der Behandlungen pro Tag zum Schutze aller in dieser Zeit reduziert werden und dafür bitten wir um Verständnis.

Info

Die Fragen beantworteten die Zahnärzte Dr. Alfons Biggel, Dr. Stefan Mörchen-Trinkle, Dr. Klaus Löhlein, Dr. Peter Romsdorfer und Dr. Axel Stark aus Schwäbisch Hall.