Ob am Eingang von Blumen Bierbach in der Haller Mohrenstraße oder an der Tür des Blumenladens von Tatjana Neu in Uttenhofen: Seit Wochen prangt dort der Hinweis „Gemäß der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) bleibt unser Blumengeschäft bis auf Weiteres geschlossen.“

Die unterschiedliche Regelauslegung ist für die Kundschaft jedoch nicht immer einfach zu überblicken. Gärtnereien, Baumärkte oder Supermärkte dürfen auch Blumen und Pflanzen verkaufen, parallel kommt aber das Frühlingsgeschäft mit Schnittblumen und Straußbestecken in den kleineren Blumengeschäften zum Erliegen.

Ostergeschäft eingebrochen

Elisa Weber und ihr Team von der Straußbinderei Starz in der Innenstadt trifft die Corona-Krise ebenfalls hart. Das Ladengeschäft beim Weilertor ist seit Wochen geschlossen und dadurch bricht das umsatzstarke Oster- und Frühlingsgeschäft spürbar ein. „Ich darf auf Bestellung weiterhin Sträuße verkaufen, jedoch keine Sträuße auf Vorrat. Meine Mitarbeiterinnen erhalten nun überwiegend Kurzarbeitergeld“, erklärt Weber.

Obwohl ihr Floristinnen-Team an Ostern viele Bestellungen entgegennehmen konnte, mache sich die fehlende Laufkundschaft bemerkbar. „Ansonsten ist es gerade auch eine schwierige Phase, da Blumen verderbliche Waren sind. Ebenfalls sind viele Event-Dekorationen wie Hochzeiten und Familienfeiern storniert worden“, bestätigt die Floristin.

Elisa Weber sieht es kritisch, dass Super- und Baumärkte weiterhin geöffnet sind und ein großes Blumen- und Pflanzensortiment für die Kundschaft bereithalten. „Große Baumarktketten können weiterhin Pflanzen für das Frühjahr und die Sommersaison verkaufen, während der kleine Einzelhändler geschlossen bleiben muss“, kritisiert die Floristin.

Coronavirus wirbelt bei Blumengeschäften den Arbeitsalltag durcheinander

Eine so komische Situation wie momentan hat auch Harald Glasbrenner noch nie erlebt. Seit 21 Jahren betreibt der Blumen- und Gartenexperte mit seinem Team am Waldfriedhof den Blumenladen „Beim kleinen Maulwurf“. „Bei der Regelauslegung dauerte es eine Weile, bis Klarheit bestand. Auf alle Fälle waren wir froh, dass wir in der Osterzeit dann doch ein Vertrauenskässle vor unserem Blumenladen aufstellen durften“, erklärt Glasbrenner.

Dass er und sein Team keine Kunden mehr im Ladengeschäft empfangen dürften, wirke sich schon nachteilig auf den Umsatz aus. „Wir nehmen zwar auch am Telefon und per E-Mail eine Bestellung entgegen. Aber bei einer Bestellung von drei bis vier Stiefmütterchen habe ich gleich einen unverhältnismäßig großen Zeitaufwand.“ Denn obwohl das Ladengeschäft geschlossen bleibt, geht Harald Glasbrenner und seinem Team die Arbeit nicht aus. „Schließlich wollen auch noch 800 Gräber gepflegt sein.“

Auch bei der Baumschule Waller wirbelt das Coronavirus den Geschäftsalltag durcheinander, wie Friedrich Waller bestätigt. „Es dauert alles ein bisschen länger. Die Kunden müssen sich im Laden in Geduld üben“, erklärt er. Friedrich Waller ist froh, dass seine Baumschule weiter geöffnet bleiben darf. Der Gehölzexperte könne mit den kleineren Blumengeschäften aber mitfühlen, die derzeit eine schwierige Phase durchlaufen würden. „Aber es betrifft ja nicht nur die Blumenläden, sondern auch Gärtnereien und Baumschulen wie uns, wenn Tankstellen und Supermärkte momentan ein gutes Geschäft mit Blumen und Pflanzen machen“, betont er.

Keine größeren Vorräte

Obwohl sein Tagesgeschäft weiterläuft, agiert Waller derzeit beim Nachbestellen etwas zurückhaltender. „Es macht gerade auch wirtschaftlich nicht so viel Sinn, größere Vorräte anzulegen, obwohl bei uns im Gegensatz zum kleineren Blumenhandel die Lieferketten noch weitestgehend funktionieren.“ Dennoch hofft der Gartenexperte auf gute Zeiten nach der Corona-Krise.

Laut der neuesten Verordnung werden Geschäfte mit unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen dürfen. Für die Blumenläden, die in diese Kategorie fallen, heißt es aufatmen.