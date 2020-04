Wer in Schwäbisch Hall hoch zur Michaelskirche steigen will, muss ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen. In der Corona-Zeit ist kaum ein Passant zu sehen. Es sitzt nur eine Person auf der Großen Treppe, die bei schönem Wetter nicht nur von Gläubigen für den Gang zum Gottesdienst, sondern auch von vielen Sonnenanbetern zum Verweilen genutzt wird. Die Isolationsmaßnahmen sind im Stadtbild zu erkennen. Doch Schwäbisch Hall ist die Gemeinde im Landkreis, in der die Zahlen am schnellsten steigen.

Als Wirkungsstätte von Johannes Brenz war die Kirche nach 1523 Ausgangspunkt der Reformation im reichsstädtischen Territorium. Die Kirche St. Michael ist für einzelne Besucher täglich von 11 bis 13 Uhr geöffnet. „Hier können Sie eine Kerze anzünden, Ruhe finden oder ein Gebet in das ausliegende Gebetbuch schreiben“, teilt die evangelische Kirche mit.