Was hilft ein Michelin-Stern, wenn kein Gast bewirtet werden darf? Die Coronavirus-Pandemie stürzt auch die Spitzengastronomie in existenzielle Nöte. Auch Küchenchef Hans-Harald Reber hat seine Crew von „Rebers Pflug“ in Schwäbisch Hall in Kurzarbeit schicken müssen. Erst Anfang März hat die Michelin-Jury entschieden, das er seinen Stern behalten darf.

Mit den vier Auszubildenden, die aktuell kein Kurzarbeitergeld erhalten, entwickelt der 47-Jährige Ideen und Aktivitäten gegen die Krise. „Wir kochen wieder.“ Das sei auch für das Gefühl wichtig.

Stammkunden essen weiter im Rebers Pflug

Mit befreundeten Kollegen in Schwäbisch Hall sei eine Young-Chefs-Genießertüte aufgelegt worden. „Rebers Pflug“ habe Königsberger Klopse mit Rote Beete-Salat beigesteuert. „Frisch gekocht mit den Azubis, mit Herz“. Die 50 Tüten seien sehr schnell ausverkauft gewesen. An den Osterfeiertagen habe er mehr als 300 To-Go-Menüs verkauft, mit Spargel und Rinderfilet. „Das ist erstaunlich und erfreulich, da sieht man mal, was für tolle Stammgäste man hat“, sagt Reber. Allerdings helfe diese Aktion finanziell kaum. „Betriebswirtschaftlich ist das Nonsens“, sagt der Unternehmer, der neben dem Restaurant mit zehn Köchen auch ein Hotel führt. Reber ist aber sicher: „Wir überstehen das“. Er hofft, das der Betrieb bald wieder anlaufen kann.

Gaststättenverband sieht Kosten reduzieren als überlebenswichtig

Aus Sicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga ist es für das Überleben in der Krise entscheidend, wie stark ein Restaurant die Kosten während des Umsatzausfalls reduzieren kann. Pauschale Aussagen darüber, ob die Spitzengastronomie stärker von der Krise betroffen oder wirtschaftlich widerstandsfähiger sei als andere, ließen sich seriös nicht treffen, sagte der Pressesprecher des Dehoga in Baden-Württemberg, Daniel Ohl. Viele Faktoren spielten eine Rolle, die mit der Art des gastronomischen Angebot zunächst nichts zu tun hätten: Das seien Miet- oder Pachtverpflichtungen, laufende Kredite und andere Fixkosten. Grundsätzlich sei der Betrieb von Spitzenrestaurants sehr kostenintensiv, sagte Ohl. „Die Situation ist also auf jeden Fall, wie überall in der Branche, sehr ernst.“