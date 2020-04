Seit heute null Uhr ist die Kontaktsperre aufgehoben“, berichtet Regionalleiter Christoph Holl im Telefongespräch am Mittwoch vor einer Woche. Er ist sehr erleichtert, denn in einem Crailsheimer Wohnheim des Samariterstifts mussten vier Personen jeweils 14 Tage lang isoliert bleiben, weil sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten. „Zum Glück ist keiner erkrankt und außerdem haben die gut drei Wochen uns gezeigt, dass wir es können“, stellt Holl fest.

Was er damit meint: „Wir mussten durch konsequente Isolation sicherstellen, dass sich die restlichen 26 Bewohner und auch die Mitarbeiter nicht anstecken“, erklärt er. Keine einfache Aufgabe, wenn so viele Menschen zusammenwohnen. „Ich hatte große Sorge, dass sich die Personen in Quarantäne nicht an die Kontaktsperre halten. Aber es hat geklappt“, berichtet er. Das Wichtigste sei gewesen, ihnen das Gefühl zu geben, dass „wir alles tun, damit es ihnen gut geht, auch wenn sie isoliert sind. Da gab’s dann auch mal eine Pizza zum Abendessen oder ein anderes Lieblingsessen“, so Holl. Aber ein persönlicher Kontakt war nicht möglich, was für psychisch labile Menschen besonders schwer auszuhalten ist. „Nicht einmal ein kurzes Brettspiel zu zweit war da machbar“, verdeutlicht Holl.

Klienten bleiben zu Hause

Weiterhin gilt aber für alle und immer das Abstandsgebot von zwei Metern. Auch das ist eine große Herausforderung, zumal die Werk- und Tagesstätten des Stifts seit 19. März geschlossen sind und deshalb alle Klienten zu Hause bleiben müssen. „In unseren Wohngruppen in Obersontheim leben elf bis zwölf Menschen zusammen. Dort immer den nötigen Abstand zu halten, ist nicht einfach“, schildert Christoph Holl.

Ohne die Arbeit in der Werkstatt fehlt den Menschen die Tagesstruktur. „Arbeit ist für unsere Klienten ein ganz zentraler Bestandteil des Lebens. Deshalb simulieren wir die Werkstatt im Wohnbereich. Das ist einerseits gut für unsere Gewerbekunden, die auf die Aufträge warten, andererseits haben unsere Bewohner eine sinnstiftende gemeinsame Aufgabe“, erläutert der Leiter des Stifts im Raum Hall und Crailsheim. Mittags gehen die Leute, die im Wohngebiet Gaukler wohnen, im Gänsemarsch mit zwei Meter Abstand in die Kantine der Obersontheimer Werkstatt. „Dort sitzen sie selbstverständlich auch an Einzeltischen“, schildert Holl.

Belastend ist die Lage auch für die ambulant betreuten Klienten, die in eigenen Wohnungen leben und sonst täglich in den Werkstätten arbeiten. „Wir rufen sie häufiger an und die Werkstattmitarbeiter besuchen die Klienten zu Hause, aber auch da müssen sie immer auf den Abstand achten, das ist eminent wichtig“, betont Holl. Das Samariterstift versucht, die Lücke, die durch die geschlossenen Werkstätten entstanden ist, zu füllen: mit Podcasts, mit Apps, die psychisch Kranke unterstützen können, mit Videokonferenzen. „Wir begleiten unsere Klienten auch jetzt so intensiv wie möglich“, verspricht Holl.

Notgruppen gebildet

Drei Notgruppen in den Werkstätten in Obersontheim, Hall und Crailsheim hat das Samariterstift gleich nach der Schließung organisiert. „Für manche Menschen sind Tagesstruktur und soziale Kontakte überlebenswichtig, ohne den gewohnten Rhythmus kann das schlimme Folgen für ihre Krankheit haben“, so Holl. Jede Notgruppe kann zehn Personen aufnehmen.

In der Obersontheimer Produktionsküche wird derzeit nur auf Sparflamme gekocht. Das vor allem, weil die Schule nicht beliefert wird und niemand außer der Notgruppe in der Werkstatt arbeitet. „Die Küche ist für uns sehr wichtig, ohne Essen haben wir ein Problem. Deshalb arbeitet das Personal in zwei Schichten, die sich nicht treffen“, erklärt Holl. Das gilt auch für die Verwaltungsmitarbeiter.

Froh ist er über die Motivation der Mitarbeiter: „Alle ziehen mit, denn sie wissen, es geht um die Menschen“, stellt er klar. Solidarität habe eine ganz andere Bedeutung bekommen. Froh ist Holl auch über das gute Wetter und den beginnenden Frühling. „Das wirkt sich auf das Wohlbefinden aller aus. Aber was ist in zwei Monaten, wenn die Nerven blank liegen?“, sorgt er sich.