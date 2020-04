Sybille Vielmetter, Leiterin des Kindergartens Großaltdorf, und ihre Mitarbeiterinnen haben alle Familien der Kindergartenkinder angerufen. Sie wollten sich danach erkundigen, wie sie mit der Situation unter den Corona-Beschränkungen zurechtkommen. „Alle haben sich über unser Interesse gefreut. Die Eltern konnten darüber sprechen, wie belastend und ungewohnt es für sie ist, die Kinder den ganzen Tag zu haben und nichts unternehmen zu können“, berichtet sie. Einige Kinder, so erzählten die Eltern, hätten gar nicht glauben wollen, dass sogar die Spielplätze gesperrt sind. Eltern, deren Kinder erst kürzlich in den Kindergarten aufgenommen wurden, fürchten, dass sich die Kinder erst wieder eingewöhnen müssen.

Sie selbst habe den zeitlichen Aufwand für die rund 30 Anrufe stark unterschätzt, so Vielmetter: „Ich dachte, das schaffe ich in drei Stunden, aber ich saß von morgens bis abends am Telefon. Der Redebedarf war doch ziemlich groß.“ Auch mit Kindern habe sie zum Teil gesprochen und sich bedankt: „Ich habe nämlich einige kleine Ostergeschenke im Briefkasten gefunden.“

Einsame Senioren

Nachdem das Vellberger Generationenbündnis seine über 80-jährigen Mitglieder angerufen hat und die Aktion bei den alten Menschen auf so gute Resonanz gestoßen ist, haben die Erzieherinnen auf freiwilliger Basis, wie Vielmetter betont, auch sämtliche weiteren Senioren über 80 in Vellberg mit einem Anruf beglückt. „Es war tatsächlich so, dass sich alle Angerufenen gefreut haben“, stellt sie fest. „Wir hatten uns genau überlegt, wie wir uns melden, damit die Senioren gleich erkennen, dass nicht irgendwelche Betrüger sie aushorchen wollen“, erklärt sie. Die Gespräche seien sehr inte­ressant gewesen, „aber einige waren auch ganz schlimm für mich“. Wie einsam und allein manche alten Leute sind, habe sie betroffen gemacht. Einer habe erzählt, er habe acht Enkel und drei Urenkel, aber keiner melde sich. „Aber es gibt auch das Gegenteil: Menschen, die gut und liebevoll von ihren Angehörigen versorgt werden“, versichert sie.