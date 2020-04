Die Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken des Arbeitgeberverbands Südwestmetall hat in den zurückliegenden Tagen eine Blitzumfrage gestartet. Man wollte wissen, wie viele Unternehmen der Metall- und Elektrobranche in Kurzarbeit sind. Das Ergebnis erschreckt Geschäftsführer Jörg Ernstberger. Von 100 Betrieben in der Region sind 96 in Kurzarbeit oder planen mit dieser. 53 Prozent der Unternehmen haben bereits Kurzarbeit angezeigt, weitere 43 Prozent würden dies demnächst tun.

In den Wochen vor und nach Ostern seien zahlreiche Firmen in der Region geschlossen, weiß Ernstberger. In den Betrieben ist nichts zu tun. Die Mitarbeiter erhalten kein Gehalt von den Unternehmen, aber Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur. Diese ersetzt 60 Prozent des ausgefallenen Nettogehalts, lebt zumindest ein Kind mit im Haushalt, sind es 67 Prozent.

Schlechte Zahlungsmoral

Der regionale Arbeitgeberverband nennt zwei Aspekte, die Betriebe auch im Bereich Hall-Gaildorf-Crailsheim vor Probleme stellen: Lieferketten zu wichtigen Handelspartnern, etwa aus oder nach Italien, seien komplett weggebrochen oder im Falle von China noch nicht hinreichend geschlossen. Außerdem würden vermehrt Kunden die an sie vertragsgemäß gelieferten Waren und Dienstleistungen nicht mehr bezahlen.

Verpacker stehen besser da

80 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen könnten nach jetzigem Stand betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen.

Weniger schlimm als die Automobilhersteller und -zulieferer treffe es die Verpackungsmaschinenbauer im Haller Land, sagt Jörg Ernstberger. Sie seien vielmehr mit dem Problem unterbrochener Lieferketten konfrontiert.

„Notwendig sind jetzt neben den bereits angelaufenen Wirtschaftsprogrammen, die für mittelständische Unternehmen dringend verbessert werden müssen, praxisorientierte, flexible und schnelle Lösungen. Lange Entscheidungswege, wie sich diese üblicherweise in krisenfreien Zeiten ritualartig etablieren konnten, sind nicht situationsgerecht und im schlimmsten Fall kontraproduktiv“, warnt Jörg Ernstberger, Geschäftsführer der Südwestmetall Heilbronn/Region Franken.

Die Südwestmetall vertritt in der Region rund 160 Unternehmen, bei denen 50.000 Menschen beschäftigt sind.