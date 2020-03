Es sind schwierige Zeiten. Die Corona-Pandemie hat das Leben fest im Griff. Es ist nicht leicht, in dieser Phase der Ungewissheit den Alltag zu bewältigen. Und doch gibt es Wege und Geschichten, die Mut machen. Wir fragen Sie nach Ihren Erfahrungen – und wollen diese gerne weitergeben.

Das aktuell wichtige Gebot, zuhause zu bleiben, hat sich Christa Stängle aus Schwäbisch Hall am Samstag gerne zu Herzen genommen. Sie hat die Zeitungsseite der „Wir bleiben zuhause“-Aktion aus der Samstagsausgabe gleich sichtbar an ihre Haustür gehängt – „und beim schönsten Samstags-Frühjahrs-Regenwetter mit dem Frühlingsputz im Haus angefangen“, schreibt sie. „Das hätte ich sonst auch gemacht, also fiel mit das Zuhausebleiben gar nicht so schwer“, erklärt sie gut gelaunt.

Elvira Probst-Lipski aus Hall hat auch noch einen Tipp dafür, wie die Zeit daheim gut genutzt werden kann: „Jeder hat irgendwo eine Schublade, wo alte Unterlagen, Fotos oder Urkunden gelagert sind. Nun wäre vielleicht die Zeit dazu, diese mal auszuräumen, zu sortieren und durchzulesen. Man kann Wichtiges von Unwichtigem trennen, Unnötiges aussortieren. Wenn man das Glück hat und Urkunden findet, wäre es doch möglich, dass man sich die Daten aufschreibt und beginnt, einen Familien-Stammbaum anzufertigen? Vielleicht erwacht das Interesse an einer Ahnenforschung? Über Mailrecherche kann man auch in diesen Zeiten viel Spannendes in Erfahrung bringen.“

Angelika Pfitzer aus Westheim hat angesichts der Entwicklungen in der vergangenen Woche ihre Gedanken unter dem Titel „Nachdenklich“ zusammengefasst: „Es ist wie früher, Anfang der 1960er-Jahre, als ich klein war und wir selten ausgingen. Ich spielte mit meinen vier Geschwistern im Garten und wir waren Selbstversorger. Eingekauft wurde nur einmal wöchentlich. Wir hatten lange kein Telefon. Wir waren bei Wind und Wetter im Freien. Wir spielten Spiele, die wir uns mit viel Fantasie ausgedacht haben und die mit den Spielen von heute nicht viel gemeinsam haben. Heute, an diesem Tag im März 2020, bin ich im Haus und Garten. Das Wetter ist sehr schön und die Sonne scheint. Ich hantiere im Garten, die Blumen blühen alle schon sehr früh und ich freue mich über diese Pracht, wie schon lange nicht mehr. Alles scheint so friedlich, die Vögel zwitschern um die Wette. Und doch ist es anders als sonst. Ein merkwürdiges Gefühl. Wie gern würde ich durch alle Blumengeschäfte und Märkte streifen, um mir Ideen für die Gartengestaltung zu holen. Und doch ist es anders als sonst. Ich gehe nicht in die Stadt, ich bleibe zuhause und erfreue mich an dem, was ich habe. Und es ist ja nicht alles abgesagt: die Sonne nicht, der Frühling nicht, Lesen und Musik hören nicht, Fantasie und Freundlichkeit nicht und die Liebe und die Hoffnung nicht. Liebe Menschen da draußen, bleibt für eine Zeit lang zu Hause, erfreut euch, an dem, was ihr habt und wenn ihr darüber nachdenkt, ist das ganz schön viel. Bleibt zu Hause, damit wir alle bald wieder unbeschwert das Leben mit unseren Familien und Freunden auch außerhalb von zu Hause genießen können. Bleibt alle gesund!“

Info Möchten Sie auch von Ihren Erfahrungen berichten oder Tipps geben, dann schreiben Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Pandemie-Erlebnisse“ an redaktion.hata@swp.de. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an.