Seit Mittwoch sind die verschärften Regelungen der Landesregierung in Kraft, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auch in der Stadt Hall sind die Spielplätze zu, Versammlungen und Veranstaltungen verboten, Geschäfte geschlossen und das öffentliche Leben bis auf kritische Infrastruktur weitgehend stillgelegt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann droht mit einer Ausgangssperre, wenn die Regeln der Landesverordnung nicht umgesetzt werden.

Die Bürger halten sich an die Regeln

„Ich habe den Eindruck, dass sich die Bürger weitgehend an die Regeln halten. Würden sich alle Bürger so wie in Hall verhalten, dann wäre keine Ausgangssperre notwendig“, sagt OB Hermann-Josef Pelgrim beim Pressegespräch am Freitagmittag im Rathaus. „Die Bürger verhalten sich mit Blick auf die Regeln sehr besonnen und kooperativ“, bestätigt Annette Wagenländer, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste und Ordnung.

Hall könnte als Ortspolizeibehörde selbst eine Ausgangssperre anordnen. Stand Freitag hätte er aber keinen Grund dazu, macht der Rathauschef deutlich. Pelgrim sieht eher eine mögliche Landesverfügung aufgrund der Situation in Ballungsräumen, wodurch die Ausgangssperre auch in Hall gelten würde. Dann müsste jeder daheim bleiben – mit Ausnahmen. Für Fahrten zur Arbeit und nach Hause bräuchte es beispielsweise Bescheinigungen. Kontrollen wären notwendig. Das wären nochmal ganz andere massive Einschränkungen für die Lebensqualität jedes Einzelnen.

Verwaltung hat 123 Gaststätten aufgesucht

Seinen Eindruck hat Pelgrim bei der Umsetzung der Regeln gewonnen. „Wir haben 123 Gaststätten aufgesucht, um die Inhaber aufzuklären und zu unterstützen“, sagt der OB. Abstandsregelungen an den Tischen wurden eingerichtet und kontrolliert. An den Spielplätzen sind Verbotsschilder.

Wie hoch die Dynamik beim Coronavirus ist, wird deutlich, als Kretschmann am Freitagnachmittag Stunden nach dem Pressegespräch im Haller Rathaus vors Mikrofon tritt und neue Einschränkungen verkündet. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind verboten. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare. Gaststätten und Restaurants sollen von heute an schließen, Essen zum Mitnehmen sei weiter erlaubt.

Am Mittwoch und Donnerstag seien nur in Einzelfällen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gespräche notwendig gewesen. Pelgrim war in großen Discountern unterwegs, um mit Marktleitern zu sprechen, damit beispielsweise Abstandsflächen markiert, Schutzwände aus Plexiglas zwischen Kassierer und Kunde angebracht werden. „Nur vereinzelt wurde der Einkauf noch als Familienausflug organisiert“, sagt der OB. Er appelliert an die Bürger, möglichst allein und nicht geballt am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag einzukaufen. Die Discounter könnten nun auch am Sonntag und am Feiertag öffnen.

Stand Donnerstagabend sind in Hall 13 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen registriert, so Annette Wagenländer (Kreis: 61). Sie nennt 169 Personen in häuslicher Quarantäne. 61 Personen wurden wieder aus der Quarantäne entlassen. Am Freitagabend stieg die Zahl der infizierten Personen im Landkreis Schwäbisch Hall auf 98 Personen. Das teilt das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit.