Die Gassen in der Haller Innenstadt wirken am Montagmittag wie leergefegt, Geschäfte verwaist. Das öffentliche Leben ist durch Corona lahmgelegt. Durch die Versuche, die Ausbreitung des Virus zu entschleunigen, stehen etliche Betriebe vor dem Abgrund. Hintergrund ist, dass zahlreiche Geschäfte und Lokale schließen müssen. Erlaubt sind nur noch der Thekenverkauf zur Mitnahme von Speisen und die Lieferung. Unter anderem Wirte bangen daher um ihre Existenz.

Unter ihnen ist Jörg Walter, der seit 13 Jahren die Ilge betreibt, dazu auch die Galerie in Crailsheim. Wo sonst Gäste Cocktails schlürfen, Haller nach Feierabend zusammen feiern, herrscht Dunkelheit. „Ich habe seit einer Woche keine Einnahmen mehr“, sagt Walter. „Gebühren für Pacht, Gema, GEZ und Ämter laufen aber weiter.“ Allein die Pacht mache einen großen Teil seiner Fixkosten aus. Sechs Festangestellte hat Walter, für die er Kurzarbeit beantragt hat. Die Angestellten erhalten von ihm dann 60 Prozent vom ausgefallenen Nettolohn, bei mindestens einem Kind sind es 67 Prozent. Genehmigt die Arbeitsagentur den Antrag, wird dem Wirt dieser Anteil erstattet.

Sowohl Kredit als auch Miete belasten

Die Situation sei für Walter auch so brenzlig, da er mit seiner Partnerin ein Haus gekauft habe. Der Kredit laufe weiter. „Wenn mein Vermieter mir nicht entgegenkommt, dann kann ich mit der Ilge nicht lange durchhalten.“

Er und die anderen Betroffenen seien „ohne eigenes Verschulden“ in diese Situation geraten. Er hofft auf Hilfe von Bund und Land. Die soll laut gestrigen Beschlüssen auch kommen – durch Zuschüsse und Kredite. „Reine Kredite bringen nichts, die würden die Lage nur verschleppen“, meint Walter, der trotzdem nicht pessimistisch klingen will. „Wir sind guter Dinge.“

So sieht es auch Paul Bonin. Der Pächter des Biergartens Unterwöhrd versucht trotz der Lage, optimistisch zu bleiben. „Im Moment gehe ich davon aus, dass wir vielleicht Ende Juni öffnen können. Das ist aber eine Hoffnung.“ Der Biergarten ist nicht sein einziges Sorgenkind. „Ich habe noch drei Imbisswagen und eine mobile Bar. Eigentlich war ich bis Ende April für ziemlich jedes Wochenende gut gebucht.“ Innerhalb von zwei Tagen seien sämtliche Reservierungen storniert worden.

Durststrecke bis zum April 2021

Bonin hat zwei Vollzeitkräfte, sieben Saisonkräfte, will ebenso Kurzarbeit beantragen. Denn der Stadt müsse er Pacht leisten, die Wohnungen für Mitarbeiter weiterzahlen, ebenso sein eigenes Leben finanzieren. „Natürlich kann ich Konten überziehen, aber in meinem Fall muss ich in der Zeit von April bis September meinen kompletten Jahresumsatz erzielen. Wenn auch nur zwei Monate wegfallen, wird es schwierig. Dann ist das sehr heftig.“ Schließlich dauere seine Durststrecke dann bis zum April 2021.

Hans Reber hat mit seinen 30 Mitarbeitern vom Landhaus Pflug in Weckrieden gerade erst die Winter-Durststrecke überstanden, da spitzte sich die Lage durch Corona zu. „Fast stündlich gab es vergangene Woche neue Entwicklungen.“ Noch bevor Speisegaststätten offiziell geschlossen wurden, entschied er sich, in seinem Sterne-Restaurant den Betrieb einzustellen. „Aus gesundem Menschenverstand“, so Reber, um Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Dazu kam die große Stornierungswelle. Reber war überzeugt: „Je schneller wir dichtmachen und alle mitziehen, desto schneller können wir auch wieder öffnen.“

Mitarbeiter würden nun bis Ende März ihren Resturlaub aufbrauchen. Dann stehe Kurzarbeit an. Ziel ist laut Reber, das Team komplett zu halten, Ruhe zu bewahren, auch wenn er nun zusehen könne, wie das mit harter Arbeit über Jahre aufgebaute Polster „in der Sonne wegschmilzt wie Schnee“. Und trotzdem: „Wir schaffen das auf jeden Fall.“

Die Mitarbeiter hielten sich in einer Whatsapp-Gruppe bei Laune. Er selbst sehe es auch als schöne Erfahrung, mal eine ganze Woche lang jeden Tag mit seinen Kindern zu Abend essen zu dürfen, sich am Homeschooling zu beteiligen. „Dennoch wache ich manchmal nachts auf und mache mir Gedanken.“ Er bräuchte klare Aussagen, etwa vom Bund. Generell vertraue er aber darauf, dass die Politik ihre Arbeit macht.

Eine Idee: Kochkurse online

Wenn die Verbote wieder gelockert werden, so Reber, dann laufe der Betrieb sicher nicht schlagartig bei 100 Prozent. „Das wird uns auch danach eine Weile beschäftigen.“ Bis dahin will er neue Dinge ausprobieren, etwa Online-Kochkurse. Essen zum Mitnehmen sei für das Landhaus kein Thema. Eine Handvoll anderer Gastronomen in Hall probieren aber diesen Weg (siehe Info).

Die Club-Premiere von Suite ist geplatzt

Keinerlei Möglichkeiten sieht derzeit Orhan Aygün, der ein Jahr lang die einstige Diskothek Move im Handelszentrum West umgebaut hat. Der neue Club namens Suite sollte am 14. März öffnen. Dann kam Corona. Die Party wurde zwei Tage vorher abgesagt. „Wir wollten und konnten nicht“, so Aygün. „Die Entscheidung fiel in Absprache mit der Stadt.“

Er hätte viele Mitarbeiter angeworben, weil er für den wechselnden Einsatz 60 bis 70 Personen bräuchte. „Manche waren neu in der Branche und wurden von uns eingelernt.“ Aus der Traum von festen Verträgen und Eröffnungsparty. Das Personal steht wieder auf der Straße. „Finanziell steht die Pacht im Raum. Als Selbstständiger muss ich mich auch selbst bezahlen“, so Aygün. Die Krise werde „viele Läden kaputtmachen“.

Einer der größten Vermieter in Hall ist die Stadt mit ihrer Tochtergesellschaft GWG. Ob sie nun auf Pacht verzichtet, um unter anderem Gastronomen durch die Krise zu helfen, bleibt unklar. Laut Patrick Domberg, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, ist die Sache „zu kompliziert, um einen Schnellschuss zu machen“. Noch sei hierzu keine Entscheidung getroffen.