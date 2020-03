Die Hallerin Sabine Prieler lag am vergangenen Dienstag zusammen mit ihrem Partner am Pool eines Hotels nahe Hurghada. Es war ihr dritter Urlaubstag. Da machte die Nachricht die Runde: Ägypten schließt übermorgen die Flughäfen.

„Es hat sich keine Panik breitgemacht. Der Reiseveranstalter hat das alles sehr gut gemanagt“, erzählt Sabine Prieler am Tag nach ihrer unerwartet frühen Rückkehr aus dem Ägypten-Urlaub. Noch am Abend der ersten Nachricht habe der Reiseleiter die Urlauber informiert. Tags darauf, am Mittwoch, bekamen die Reisenden weitere Informationen schriftlich. Die wichtigste: Am Donnerstag ist Abflug.

Das Boarding am Flughafen habe sich zwar etwas verzögert. Das habe aber daran gelegen, erzählt die 53-Jährige, dass in der Maschine noch Platz für weitere 40 Passagiere war. „Der Pilot hat uns gesagt, dass er noch warten, nicht mit leeren Plätzen zurückfliegen will“, erzählt Sabine Prieler. Dann ging es zurück nach Stuttgart, drei Tage früher als geplant. Viereinhalb Stunden hat der Flug nach Hause gedauert.

Dürftige Verpflegung in Alufolie eingepackt

Die Hallerin nimmt es gelassen. Anders hätten das Urlauber gesehen, die drei Wochen an der Küste des Roten Meers gebucht hatten, aber nach drei Tagen die Koffer schon wieder in der heimischen Wohnung abstellen mussten. Richtiges Urlaubsfeeling kam bei diesen Reisenden nicht auf, vermutet Sabine Prieler.

In Hurghada hat sich die Geschichte verbreitet, dass Urlauber eines ganzen Hotels unter Quarantäne gestellt wurden. Diese durften ihre Zimmer nicht mehr verlassen. Die dürftige Verpflegung hätten sie in Alufolie eingepackt vor der Tür gefunden. „Ich mach einen Haken dran. Es lässt sich nun mal nicht ändern“, sagt Sabine Prieler.

Bei Lidl und im Kaufland seien einige Regale leer gewesen

Mit den Folgen des Coronavirus wurde die Frau, die im Haller Goethe-Institut in der Kantine arbeitet, dann auch am Donnerstagmorgen beim Einkaufen konfrontiert. Bei Lidl und im Kaufland seien einige Regale leer gewesen. Sabine Prieler hat erlebt, wie unzufriedene Kunden das Personal beschimpft haben. Dafür fehle ihr das Verständnis.

Touristen sitzen im Ausland fest

Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass in der zurückliegenden Woche 100 000 deutsche Touristen im Ausland festsaßen. In der bisher größten Rückholaktion in der Geschichte Deutschlands wurden und werden sie noch immer zurückgebracht. Grund sind die Reisebeschränkungen in Deutschland und anderen Ländern angesichts der Corona-Krise. Ägypten ist eines der meistbetroffenen Länder. Auch in der Dominikanischen Republik, in Marokko und auf den Philippinen sitzen Tausende von Touristen fest.