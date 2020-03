In einer Schule weißeln Maler einen Klassenraum. In einer Sporthalle erneuern Monteure alte Wasserleitungen. Im Rathaus bringen Elektriker eine technische Installation in Ordnung. Nach getaner Arbeit schreiben die Handwerker ihre Rechnungen. Dann beginnt das große Warten. Oft würde es sehr lange dauern, ehe Behörden die Rechnungen tatsächlich begleichen.

Angesichts der personellen Einschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus käme es zu weiteren Verzögerungen bei der Bearbeitung von Rechnungen, vermutet Ulrich Stein. „Rechnungen bleiben liegen“, vermutet er. Stein ist Obermeister der Innung Maler und ­Lackierer. Der Handwerker hat seinen Hauptbetrieb in Braunsbach sowie eine Filiale in Künzelsau. Seine Bitte an die Verwaltungsfachleute in den kommu­nalen Behörden: „Ich will niemand angreifen, sondern nur da­ran erinnern, die Rechnungen zügig und unbürokratisch anzuweisen.“

Eine schnelle Zahlung hilft

Ein rasches Begleichen der Rechnungen könne den Handwerksbetrieben viel mehr helfen als später mögliche Kredite der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW genannt, die aus wirtschaftlicher Not heraus in Anspruch genommen werden müssen. Die KfW ist eine Förderbank, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1948 gegründet wurde, um den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu finanzieren und zu forcieren.

40 Betriebe gehören zur Maler- und Lackiererinnung

Ulrich Stein steht der Maler- und Lackiererinnung Hohenlohe innerhalb der Kreishandwerkerschaft Schwäbisch Hall vor. Zu der Innung gehören rund 40 Betriebe im Landkreis Schwäbisch Hall und dem Altkreis Künzelsau.

Der Malermeister aus Braunsbach hat zahlreiche Kontakte zu anderen Handwerksbetrieben, auch aus anderen Gewerken. „Die Betriebe sind bestrebt, alles aufrechtzuerhalten und die Aufträge zu erfüllen“, versichert Ulrich Stein. Trotz Corona. Es gebe Baustellen, an denen mit Schildern darauf hingewiesen wird, dass Handwerker dort auf eigenes Risiko arbeiten, erzählt Stein.

Der Betrieb müsse aufrechterhalten werden, so der bei Handwerkern weit verbreitete Anspruch. Schließlich gehe es um Existenzen, macht der Obermeister deutlich. „Wir müssen Geld verdienen.“

Allerdings seien Stein auch direkte Einschränkungen bekannt. Es gebe private Kunden, die die bestellten Handwerker nicht ins Haus lassen wollen aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren.

Die Belieferung mit Farbe ist derzeit noch kein Problem

Die Lieferketten seien auch bei den Handwerkern nicht komplett abgesichert, gibt Ulrich Stein preis. So würden beispielsweise Bodenbeläge meist in Asien produziert. Dort aber würden sie derzeit entweder kaum hergestellt oder nicht verladen. Die Belieferung mit Farben sei für die Maler und Lackierer derzeit dagegen noch kein Problem.

Wie schützt Ulrich Stein selbst seine Mitarbeiter, damit sie sich nicht mit dem Coronavirus infizieren? „Wir trennen unsere Teams, sodass sich die Kolonnen nicht begegnen und sich gegenseitig anstecken können.“

Außerdem gebe es keinen Kontakt zwischen der Büro- und der Werkstattbesetzung, ebenso wenig wie zwischen der Braunsbacher Hauptstelle und der Kün­zelsauer Filiale.

