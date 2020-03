Am Wochenende sind noch zwei Leute gekommen.“ Hartmut Engelhardt, Biolandwirt in Untermünkheim-Schönenberg ist zuversichtlich, dass ihm seine ausländischen Fremdarbeiter bleiben. Übers Jahr sind rund 20 Helfer aus Osteuropa bei ihm voll beschäftigt. „Wir haben ein festes Team“, stellt er fest – deshalb brauche er sich im Gegensatz zu Spargel- und Erdbeeranbauern auch keine Sorgen über ausbleibende Helfer zu machen.

Andere Sorgen macht er sich gleichwohl. Angesichts der Corona-Pandemie wurden innerhalb seines Arbeitsteams, das insgesamt 80 Personen umfasst, alle Abläufe durchdacht und neu geregelt. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagt Engelhardt mit besorgter Miene. Sein Kundenbetreuungs- und Packteam wurde in zwei Schichten eingeteilt, um im Falle einer Infektion handlungsfähig zu bleiben. Die Sanitärräume werden nach Schichten getrennt benutzt, alle zwei Stunden gereinigt und desinfiziert. „Über Lebensmittel wird nichts übertragen“, zeigt sich Engelhardt erleichtert.

Auch eine Bestellung aus München

„Wir setzen maximale Hygienestandards um, halten die zwei Meter Abstandsregelung bei der Übergabe unter den Teams ein. Wir arbeiten nur noch mit Handschuhen. Aktuell richten wir drei Laptops für Homeoffice ein und lassen Zugänge für unsere Mitarbeiter freischalten. Derzeit mache ich nichts anderes, als das Ganze zu organisieren.“ Engelhardts Handy klingelt immer wieder und unterstreicht nachdrücklich das Gesagte. Der Biobauer greift in seine Jackentasche, holt ein Fläschchen heraus und hält es zeigend in die Höhe. Desinfektionsmittel – stets parat. „Spannend bleibt’s trotzdem“, fügt Engelhardt an.

Normalerweise beliefert Engelhardt 1700 Kunden wöchentlich, weitere Kunden 14-tägig oder nach Bedarf. „Diese Woche haben wir 2000 Haushalte beliefert – fast 20 Prozent mehr.“ Auch das wirkt sich auf die Abläufe aus: „Wir packen an fünf Tagen und an sechs Tagen fahren wir aus.“ Viele Bestandskunden ordern mehr, andere kommen neu dazu. Der Grund dafür ist oftmals: Die Leute möchten den Kontakt mit anderen Menschen in den Geschäften meiden, andere sind erkrankt. Bei Menschen, die in Quarantäne leben, bleiben die Lieferkisten bis zur Genesung vor Ort, werden nicht in den Kreislauf eingespeist. Die anderen Kisten bleiben vorsorglich drei Tage stehen, bevor mit ihnen wieder gearbeitet wird.

„Jetzt hat eine Familie aus München angerufen und für ihre betagten Eltern, die hier leben, bei uns bestellt“, erzählt der Biobauer. Engelhardt liefert nicht nur Gemüse. „Wir haben ein Vollsortiment mit 3000 Artikeln – jetzt haben wir auch Klopapier mit aufgenommen.“

Die Feldarbeit beginnt jetzt

Parallel zum Lieferservice läuft jetzt das Geschäft auf dem Feld an. „Die Pflanzen sind da.“ Sobald die Äcker etwas trockener sind, werde gepflanzt, Kohlrabi, Mairübchen und Salate. „Möhren und Rote Beete sind schon gesät.“ Und es wird bereits geerntet: „Seit zehn Tagen haben wir eigene Gurken.“ Mitte Februar wurden Gurkenpflanzen im Gewächshaus gesetzt, Ende Januar die Tomaten.

Engelhardt führt zum Gewächshaus, das etwas außerhalb steht. „Heute am Morgen hat mein Sohn 400 Gurken geerntet.“ Im Sommer, zur Haupterntezeit, werden es 1000 Stück am Tag sein. Hannes Engelhardt ist im Dezember in den Familienbetrieb mit eingestiegen und ist für das Treibhaus verantwortlich. Derzeit absolviert der 21-Jährige die Meisterschule für Gärtner. Sein 25-jähriger Bruder Jonas, der bereits seit vier Jahren im Betrieb mitarbeitet, verantwortet die Feldfrüchte.

Vergangenes Jahr war der Familienbetrieb mit 16 Tomatensorten gestartet. Heuer konzentrieren sich Engelhardts auf acht Sorten, die bei den Kunden ankamen. Hannes Engelhardt hebt die Blätter an einer Tomatenpflanze, darunter hängen bereits kleine, grüne Früchte an einer Rispe. In drei, vier Wochen kann hier geerntet werden.

Info Auf der Homepage des Hofs Engelhardt wird darauf hingewiesen, dass derzeit keine neuen Kunden auf die Ökokistelieferliste aufgenommen werden können. Es gibt eine Warteliste. Mehr Infos auf www.hof-engelhardt.de.