Ein hessischer Freund von Freilichtmuseen hat dem Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen 60.000 Euro gespendet. Die Museumsleitung hatte in der Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten, weil durch die Corona-Verordnung hohe Einnahmen wegfallen, heißt es in der Mitteilung der Museumsleitung. Der Geber sei bereits mehrfach andernorts als Mäzen von Freilichtmuseen in Erscheinung getreten. Angesichts der Situation in Wackershofen habe er sich kurzfristig zu der Spende entschlossen.

Der 1. Vorsitzende des Vereins Hohenloher Freilandmuseum, Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim und Museumsleiter Michael Happe haben ihren großen Dank für diese Unterstützung geäußert, die nicht alltäglich sei, so die Mitteilung weiter. Mit der Spende würden die Probleme nicht gelöst, sie trage aber dazu bei, die Folgen der Schließung abzumildern.

Museum droht finanzielle Notlage ohne Spenden

Dem Hohenloher Freilandmuseum fehlen derzeit und auf absehbare Zeit die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen aufgrund der angeordneten Schließung. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Museen vorerst geschlossen bleiben, Großveranstaltungen sind bis mindestens Ende August verboten. Beides treffe das Freilandmuseum hart. Anders als bei den meisten Museen in Landes- oder kommunalen Trägerschaften, seien diese Einnahmen erheblicher Teil des Etats und werden für den laufenden Betrieb gebraucht. Ein großer Teil dieser stehenden Kosten falle auch während der Schließzeit an, dadurch steuere das Freilandmuseum auf eine dramatische finanzielle Notlage zu.

Unterstützung per Spende oder Vereinsmitgliedschaft

Das Freilandmuseum hat zwei Konten, auf die Spenden überwiesen werden können:

Hohenloher Freilandmuseum

IBAN: DE71 622 500 30 0005 0505 05

BIC: SOLADES1SHA

Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim

Hohenloher Freilandmuseum

IBAN: DE55 622 901 10 3001 0000

BIC: GENODES1SHA

VR-Bank Schwäbisch Hall - Crailsheim

Als Verwendungszweck sollte „Spende Freilandmuseum“ benutzt werden. Wenn ihr eine Spendenquittung braucht, schickt gleichzeitig mit der Spende eine Mail an das Freilandmuseum, oder eine Nachricht an Hohenloher Freilandmuseum, Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall-Wackershofen.

Außerdem könnt ihr auch Mitglied im Verein des Hohenloher Freilandmuseums werden und dauerhaft beitragen.