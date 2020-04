Die Mevlana Moschee in Hall ist leer. Genauso wie Gottesdienste sind aufgrund der Corona-Pandemie auch für Muslime keine Freitagsgebete in der Gemeinschaft möglich. „Wir können diese nicht online abhalten“, sagt Ali Biglin, erster Vorstand der Türkisch-islamischen Gemeinde zu Schwäbisch Hall, der einen kurzen Einblick in den leeren Gebetsraum erlaubt. Am Donnerstag beginnt außerdem der Fastenmonat Ramadan.

„Es wird ein einsamer Ramadan werden“ – Koranlesung über YouTube

Es ist für die Gläubigen der wichtigste Monat im Jahr. Aber entgegen der Gerüchte, die in sozialen Netzwerken kursieren, haben die Moscheen nicht geöffnet und es wird kein gemeinsames Fastenbrechen geben. „Es wird ein einsamer Ramadan werden“, sagt Biglin. „Aber wenn sich jemand beim Gebet anstecken würde oder sogar stirbt, wäre das für uns untragbar.“

Für die rund 1000 Muslime in Hall wird es aber trotzdem ein Angebot online geben. Jeden Tag wird der Imam aus dem Koran lesen, das dann live auf Youtube gestreamt wird. Und zwar nach dem Mittagsgebet.

