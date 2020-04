Nun herrscht auch in Jagsthausen Gewissheit: Die Verantwortlichen haben die Burgfestspiele wegen der Corona-Pandemie abgesagt und verschieben die Spielzeit des Sommers 2020 komplett ins Jahr 2021. Als Grund wird das von der Landesregierung erlassene Verbot für Großveranstaltungen bis mindestens 31. August genannt. „Wir sagen noch nicht ab und halten an einem Szenario eines kurzen Sommerspielprogramms ab Mitte Juli fest“, gibt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim beim gestrigen Pressegespräch im Rathaus die Entscheidung einer Kuratoriumssitzung der Freilichtspiele am Donnerstagabend bekannt. Er macht aber auch deutlich: Das Programm samt Zeitplan wird angesichts der Lage so nicht mehr aufrechterhalten.

Freilichtspiele können innerhalb von vier Wochen Programm beginnen

Der OB und Vorsitzende der Freilichtspiele verweist im Unterschied zu Jagsthausen auf ganzjähriges Personal, auf mehr Flexibilität durch Mitarbeiterkapazitäten, wodurch mit einem Vorlauf von vier Wochen reagiert und ein eingedampftes Programm hochgefahren werden könne. Pelgrim denkt beim Programm an geplante Wiederaufnahmen wie Jedermann und Ewig Jung sowie kleinere Produktionen an beiden Spielstätten, Große Treppe und Neues Globe.

Wirtschaftliche Gründe seien dafür nicht maßgebend, sondern es gehe eher um Lebensqualität. Beim Stichwort Großveranstaltung betont Pelgrim, dass noch eine Definition fehle. Bislang gebe es lediglich den Hinweis, dass es sich dabei um eine Veranstaltung mit 1000 und mehr Besuchern handeln könnte. Auf der Ebene bekäme Schwäbisch Hall auch mit Abstandsregeln keine Probleme. „Vielleicht ist es noch der Geist der freien Reichsstadt. Wir sagen erst dann ab, wenn wir es nicht mehr hinbekommen oder nicht mehr dürfen“, sagt Pelgrim. Was ist mit bereits gekauften Tickets für die geplante Sommerspielzeit? Wandlung, Rückzahlung und Spende beziehungsweise Teilspende, nennt der Vorsitzende als Möglichkeiten für die Ticketbesitzer.

Kuchen- und Brunnenfest ist „nicht abgesagt“ – Jakobimarkt, Sommernachtsfest ebenso

Pelgrim relativiert auch die Absage des Kuchen- und Brunnenfests durch Robert Spoden, den Geschäftsführer des Vereins Alt Hall. Das sei unabgestimmt, eine Fehlinformation gewesen. Es werde lediglich der Festcharakter abgesagt.

Der Alt-Hall-Vereinsvorsitzende Pelgrim will offen halten, ob es nicht doch ein Kulturprogramm in abgespeckter Form geben kann, und wartet auf eine neue Verordnung, die in den nächsten Tagen vom Land kommen soll. Ebenso werde erst dann endgültig für andere Veranstaltungen wie Jakobimarkt oder Sommernachtsfest entschieden.

Die Stadtverwaltung baut die Notbetreuung für Kita-Kinder und für Schüler bis zur siebten Klasse aus. Darauf haben ab Montag, 27. April, mehr Kinder und mehr Eltern Anspruch. Gemäß Landesverordnung bleibt diese Notbetreuung zunächst bis Mitte Juni in Kraft. „Aktuell werden 28 Grundschulkinder und 32 Kita-Kinder betreut“, nennt Pelgrim Zahlen. Ab Montag rechnet er mit Blick auf die Anmeldungen in den Kitas mit einem „noch tragfähigen“ Anstieg auf 80 Kinder. „Am Dienstag sehen wir, wie der Anmeldestand ist“, sagt der OB. Alle Einrichtungen, in denen es Anmeldungen gibt, sollen zunächst offen bleiben. Die Notbetreuung erfolgt direkt in der Tageseinrichtung für Kinder oder Schule, an der das Kind regulär angemeldet ist. „Die Anmeldung ist telefonisch zu den üblichen Öffnungszeiten möglich“, informiert Fachbereichsleiter Christoph Klenk. An allen Standorten der Notbetreuung gibt es Desinfektionsmittel, entstehen Schleusen, werden Temperatur der Kinder und Eltern gemessen. Die Gruppen dürfen maximal halb so groß sein wie sonst üblich. Gruppenräume werden zugeordnet, der Sanitärbereich bleibt in gemeinsamer Nutzung. Eine strikte Trennung sei nicht möglich.

„Das ist ein wunder Punkt“, sagt Pelgrim zum Personalbestand. Der Krankheitsstand sei größer als normal. Stand heute wäre ein Regelbetrieb wie im Februar nicht aufrechtzuerhalten, aber die Notbetreuung sei möglich. Die Schulen öffnen für Abschluss- und Prüfungsklassen ab dem 4. Mai, bleiben für die Klassen eins bis sieben in der Notbetreuung, informiert Klenk. Im Grundschulbereich werde die Öffnung der vierten Klasse für den Regelbetrieb diskutiert. Formulare sowie weitere Infos zur Notbetreuung gib es auf der Homepage der Stadt.