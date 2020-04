Die städtische Musikschule Schwäbisch Hall setzt auf digitale Angebote als Antwort auf die aktuellen He­rausforderungen durch die Corona-Krise: Eigentlich hätte der gesamte Unterricht ab Dienstag, 17. März, aufgrund der angeordneten Schließung durch das Land Baden-Württemberg entfallen müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Aber insbesondere in der derzeitigen Situation wollen die Musikschulleitung und das Kollegium ihren Schülern ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Kontinuität und Normalität bieten und das aktive Musizieren und die Weiterentwicklung am Instrument ermöglichen, heißt es weiter.

Aus diesem Grund hat die städtische Musikschule ein Konzept erarbeitet, mit dem zumindest ein Teil des Unterrichts aufgefangen werden kann. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, verschiedene Medien getestet, Erklär-Videos (Tutorials) und Playbacks erstellt und bereits in der ersten Woche der Schulschließung Testläufe mit einzelnen Schülern gestartet. Die Lehrkräfte kontaktierten ihre Schüler und präsentierten das neue Unterrichtskonzept. Sie stießen insgesamt auf sehr gute Resonanz. Seit dem 23. März läuft der Einzelunterricht im Instrumental- und Vokalbereich zumeist über Videolivestreaming.

Positives Feedback von den Musikschülern

Das Fazit bei den Schülern sowie den Lehrkräften fällt durchweg positiv aus, heißt es in der Mitteilung. Auch anfänglich skeptische Lehrkräfte sind positiv überrascht und sehen im Einsatz der digitalen Medien neue Möglichkeiten und Impulssetzungen für den Instrumentalunterricht.

„Die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sind von der neuen Unterrichtsmethode angetan und loben die Initiative der städtischen Musikschule, den Unterricht auch während der Corona-­Krise weiterzuführen“, ergänzt Schulleiter Florian Schellhaas. „Natürlich freuen sich aber alle Lehrkräfte darauf, ihre Schülerinnen und Schüler wieder analog sehen und hören zu können.“