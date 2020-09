Für Orhan Aygün war es eine Punktlandung im negativen Sinn: Am 14. März wollte der Haller Gastronom seine Disco mit Shisha-Bar an der Stuttgarter Straße eröffnen. Zwei Tage vorher kam der Corona-Lockdown. Getanzt werden darf bis heute nicht in den Räumen, die laut Inhaber für 1150 Personen zu...