Bei häuslicher Gewalt stehen Opfern mehrere Wege offen, gegen die Gefahr vorzugehen. Jede Person, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann beim Amtsgericht den Antrag stellen, dass ihr die gemeinsame Wohnung zur alleinigen Nutzung zugewiesen wird. Man kann den Antrag mit Schilderung des Sachverhalts direkt an das Amtsgericht schicken. Anwaltszwang besteht hierfür nicht.

„Es ist meines Erachtens sinnvoll, zunächst einen Rechtsanwalt zu beauftragen“, schreibt Richterin Monika Jörg-Unfried, die sich im Förderverein des Haller Frauen- und Kinderschutzhauses engagiert. Verfahrenskostenhilfe für solche Fälle kann beantragt werden.

Es muss auch nicht zuvor Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Allerdings empfiehlt es sich, zunächst die Polizei zu Hilfe zu rufen. Die Polizei kann den Täter vorübergehend aus der Wohnung wegweisen. Das Opfer kann daraufhin anwaltlichen Rat suchen oder sich direkt ans Amtsgericht wenden.

Als Hilfestellung bei der Formulierung von Anträgen gibt es grundsätzlich die Rechtsantragsstelle beim Amtsgericht. Aufgrund der Corona-Krise ist diese jedoch derzeit nicht ständig besetzt. Die Wachtmeister an der Pforte des Amtsgerichts können jedoch telefonisch Kontakt zum zuständigen Rechtspfleger herstellen, der dann bei der Formulierung des Antrages behilflich ist.

Sofern eine Frau, die bereits im Frauenhaus Unterkunft gefunden hat, ergänzende Hilfestellung, beispielsweise in Form eines Kontakt-und Annäherungsverbotes benötigt, sei auch dies durch das Amtsgericht möglich. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses wissen, wie sie sich direkt mit den zuständigen Richterinnen am Familiengericht in Verbindung setzen können.

Info Das Frauen- und Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall ist während der Bürozeiten zu erreichen unter der Telefonnummer 07 91 / 9 46 44 64. Die Hilfehotline für Gewalt gegen Frauen ist Tag und Nacht zu erreichen unter der Telefonnummer 08 00 / 11 60 16. Im Falle einer konkreten Gefahr und wenn es um Straftaten geht, ist die Polizei zuständig.