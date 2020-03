Bund und Länder verschärfen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Regeln, um direkte soziale Kontakte weiter zu minimieren. Eine bundesweite und absolute Ausgangssperre bleibt noch als letzte Möglichkeit in der Hinterhand. Seit Montag dürfen sich deshalb auch in Schwäbisch Hall nicht mehr als zwei Menschen draußen im öffentlichen Raum zusammen aufhalten. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Die Regel gilt aber nicht für Familien. „Das wird auch eingehalten“, gibt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim seinen Eindruck beim Pressegespräch am Dienstag im Rathaus wieder. Es gebe aber Ausnahmen.

Einkaufsverhalten: Zu große Menschenansammlungen, Familien sind stundenlang einkaufen

Der Rathauschef rückt seine Beobachtungen zum Einkaufsverhalten am Wochenende in den Mittelpunkt. Hauptproblem: Viele Bürger kauften immer noch vor allem am Samstagvormittag zwischen sieben und neun Uhr ein. Das habe dazu geführt, dass der Rewe-Markt auf der Auwiese gegen 8 Uhr wieder seine Tore schloss, weil die Menschenansammlung zu groß geworden sei. Es fehlten dann auch die Mitarbeiter, um die Regale wieder vollzuräumen, wenn gegen 10 Uhr die nächste Welle kommt. „Die Versorgungslage ist nicht gefährdet“, appelliert Pelgrim. Er sei am Wochenende in vielen Discountern der Stadt unterwegs gewesen, habe sich in offenen Märkten ein Bild gemacht, mit den Marktleitern gesprochen und das Einkaufsverhalten der Bürger beobachtet. Größere Familiengruppen stundenlang beim Einkaufen, Kinder, die durch den Markt rasen: „Das muss nicht sein“, sagt er.

Bei Beerdigungen zehn Personen, bei Trauungen fünf

Der OB erläutert weitere Veränderungen, beispielsweise bei Eheschließungen und Beerdigungen. Bislang war die Zahl der Trauergäste im Freien auf 50 Personen begrenzt, nun liegt die Grenze bei zehn Personen. Bei den Trauungen war die Grenze bislang bei 15 Personen, die wurde nun auf bis zu fünf in geschlossenen Räumen gesenkt. Die Eheschließungen hat die Stadt vom Rathaus in die Hospitalkirche verlagert.