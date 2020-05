Ich freu mich sehr, wieder in die Schule gehen zu können“, sagt die 15-jährige Alexa, die die 9. Klasse in der Gemeinschaftsschule am Haller Schulzentrum West besucht. Zusammen mit rund 200 Schülern der Abschlussklassen wurde sie gestern von Gemeinschaftsschulrektor Thomas Kuhn am Sammelplatz f...