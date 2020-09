„Die Angst vor der kalten Jahreszeit ist in der Gastronomie groß“, schreibt FWV-Fraktionssprecher Hartmut Baumann in einem Brief an Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Die Freie Wähler-Vereinigung beantragt deshalb, dass die örtliche Gastronomie in den Herbst- und Wintermonaten Außenz...