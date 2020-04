Eine sechsköpfige Gruppe hat sich am Montag gegen 20.25 Uhr beim Schulzentrums West in der Berliner Straße aufgehalten. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten des Polizeireviers haben die Leute angezeigt, aufgrund der geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz. Alle sechs müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Am vergangenen Wochenende haben sich die Menschen im Landkreis Hall trotz des guten Wetters sehr vorbildlich verhalten.