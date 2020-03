Lust auf mehr“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall. Mit mehr als 170 Werken internationaler Künstler bietet die Sammlung Würth dort einen facettenreichen Streifzug durch ihre Kollektion. Doch wer beim frühlingshaften und sonnigen Wetter am Sonntag Lust v...