Ab Montag, 27. April, wird in Schwäbisch Hall in den Tageseinrichtungen für Kinder, an Grundschulen sowie an den weiterführenden Schulen bis Klasse 7 eine erweiterte Notbetreuung angeboten. Eine Notbetreuung für ihre Kinder können Eltern in Anspruch nehmen, wenn beide Elternteile oder das alleinerziehende Elternteil einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz außerhalb ihrer Wohnung haben und für ihren Arbeitgeber dort unabkömmlich seien, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall.

Kinder gehen in gewohnte Einrichtung – es gibt Ausnahmen

Die Notbetreuung finde in der jeweiligen Einrichtung statt, in die das Kind normalerweise gehe. Ausnahmen hiervon könne es bei kleineren Standorten geben. Die Betreuungszeit betrage regulär sechs Stunden vormittags. Informationen über den Zeitrahmen für die Notbetreuung gebe es bei der Einrichtung. Für den Betreuungsumfang in der Notbetreuung seien die Tage mit tatsächlicher Präsenzpflicht der Eltern am Arbeitsplatz maßgeblich.

Besondere Bedürfnisse können Notbetreuung rechtfertigen – auch mehr als sechs Stunden

Wenn alleinerziehende Elternteile oder beide Elternteile in einem systemrelevanten Bereich arbeiten und einen Betreuungsbedarf über sechs Stunden hinaus haben, werde ein Betreuungsplatz in einer hierfür geöffneten Einrichtung angeboten. Auch hier erfolge die Anmeldung in der Einrichtung, in die das Kind regulär geht.

Bei besonderen pädagogischen Bedürfnisse kann durch die Stadt Schwäbisch Hall eine Zustimmung für die Notbetreuung erteilt werden.

Anmeldung direkt bei Einrichtungen

Die Einrichtungen seien noch Freitag, 24. April, von 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Für Rückfragen stehe auch die Hotlinenummer 0791/751-370 zur Verfügung.

Für die Anmeldung eines Kindes in der Notbetreuung ist das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular von der Webseite der Stadt Schwäbisch Hall sowie eine Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers beziehungsweise beider Arbeitgeber notwendig. Die Arbeitgeberbestätigung muss spätestens am ersten Betreuungstag in der Einrichtung abgegeben werden.