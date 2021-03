Landrat Gerhard Bauer und die beiden Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (Schwäbisch Hall) und Christoph Grimmer (Crailsheim) haben sich kürzlich an das Landessozialministerium gewandet. Hotspots gehört. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat nun geantwortet. Gerhard Bauer und die beiden Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (Schwäbisch Hall) und Christoph Grimmer (Crailsheim) haben sich kürzlich an das Landessozialministerium gewandet. Sie forderten mehr Impfstoff für den Landkreis , da er zurzeit zu dengehört. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat nun geantwortet.

Laut der neuen Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) des Bundes vom 10. März könne von der Reihenfolge der Verteilung abgewichen werden, um eine dynamische Ausbreitung des Coronavirus aus hochbelasteten Grenzregionen (Ringimpfung) sowie in oder aus Hochinzidenzgebieten in der Bundesrepublik Deutschland (Riegelimpfung) zu verhindern. Bei der Ring- und der Riegelimpfung handele es sich also nur um eine „Kann“-Regel, so Lucha.

Der Impfstoff sei weiterhin sehr knapp. Die vorsorgliche Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca hätte den Mangel zusätzlich verschärft und deutlich gemacht, wie wenig planbar die Impfstoffversorgung in der aktuellen Phase der Impf-kampagne sei. Hinzu komme, dass dem Ministerium bislang keine Informationen dazu vorliegen, wann die Lieferung des von der EU angekündigten Impfstoff-Sonderkontingents tatsächlich erfolge und wie die zusätzlichen Dosen innerhalb von Deutschland verteilt würden.

Land sieht keine Umverteilung der Impfstoff-Kontingente zu

Darüber hinaus sei zu beobachten, dass die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im gesamten Bundesgebiet kontinuierlich steige. Auch Baden-Württemberg ist davon betroffen. Das Ministerium geht davon aus, dass in Kürze immer mehr Kreise eine Inzidenz von 100 überschreiten. Dies würde eine gerechte Impfstoff-Verteilung nach Inzidenzzahlen deutlich erschweren.