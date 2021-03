Wie das Landratsamt des Hohenlohekreises mitteilt, hat es am Wochenende 33 neue Corona-Fälle im Kreis verzeichnet. Somit hat der kreisweite 7-Tages-Inzidenzwert an drei Tagen in Folge die 100er-Marke überschritten - und es werden Maßnahmen nötig.

Deshalb treten ab dem kommendem Dienstag, 16. März, die Regelungen der „Notbremse“ in Kraft. Dies bedeutet unter anderem:

Es gelten wieder erweiterte Kontaktbeschränkungen.

Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten müssen schließen.

Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr anbieten.

Außensportanlagen werden geschlossen.

Betriebe zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen (ohne Friseure) müssen schließen.

Unter den 33 neuen Infektionen vom Wochenende befindet sich unter anderem eine Kinderbetreuungseinrichtung im Raum Öhringen. Dort wurde die Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen, so dass dort mehr als 50 Kontaktpersonen in Quarantäne mussten.