Um Personenansammlungen zu unterbinden sind in Deutschland alle Läden geschlossen worden, die nur Waren anbieten, die nicht lebensnotwendig sind. Diese und andere Regeln zeigten Erfolg – die Coronavirus-Epidemie ist verlangsamt worden. Deswegen dürfen nun einige Läden wieder öffnen. Händler mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche können wieder die Pforten öffnen.

Das sind vor allem gute Nachrichten, außer für diese Händler:

Modepark Röther in der Kerz muss geschlossen bleiben

Der Gewerbepark im Kerz gehört zur Gemeinde Michelfeld. Doris Grau aus dem Bürgermeisteramt teilte mit, nur der Modepark Röther habe eine größere Verkaufsfläche als 800 Quadratmeter. Das Bekleidungsgeschäft in der Kerz bleibt vorerst geschlossen, doch online könnt ihr beim Röther shoppen.

Kein Bummeln bei Adler-Mode, Möbel Gunst, Möbel AS und Media Markt im Gewerbepark West

Direkt an die Kerz ist der Schwäbisch Haller Gewerbepark West angeschlossen. Dort müssen die Geschäfte Adler-Mode, Möbel Gunst (Online-Shop und Warenausgabe offen), Möbel AS (Online-Shop und Warenausgabe offen) und der Media Markt geschlossen bleiben - im Gegensatz zu den hier verlinkten Online-Shops. Pia Reiser, Sprecherin der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall, teilte mit, dass dort diese Läden eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben.

HEM im Gründle bei Hessental: zu

Ebenso aus der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall kommt die Nachricht, dass der Hohenloher Elektromarkt im Gründle seine Pforten weiter verschlossen halten muss. Auf seiner Webseite ist aber der Online-Shop noch offen.

Innenstadt weitgehend offen bis auf: Woha, H&M, C&A, Depot, New Yorker

Die Straßen in der Haller Altstadt werden wohl in den kommenden Tagen wieder voller sein. Viele kleine Läden können öffnen. Doch geschlossen bleiben müssen, diese Läden, deren Verkaufsfläche laut Reiser zu groß ist (Online-Shops sind verlinkt): Das Kaufhaus Woha, sowie der Sport Woha, der H&M, C&A (die Filiale in der Kerz hat allerdings geöffnet), Depot und der New Yorker.

Geöffnete Läden mit mehr als 800 Quadratmetern

Es gibt andere Läden, die zwar eine Fläche von mehr als 800 Quadratmetern haben, aber trotzdem öffnen dürfen: Das sind Verkäufer, die Waren für das tägliche Leben anbieten. Die Drogerie Müller in der Innenstadt, zum Beispiel. Der Laden hatte auch schon vor der Lockerung offen.