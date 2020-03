Freilichtspiele-Mitarbeiter haben am 11. März Bauprobe zu „Der kleine Horrorladen“ auf der Großen Treppe in Schwäbisch Hall. Es ist kalt und es regnet an diesem Tag, doch sind die Theatermacher noch guter Dinge. Jetzt steht in den Sternen, ob das Stück in diesem Sommer gezeigt werden kann. © Foto: Bettina Lober