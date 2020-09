In dieser Woche meldete das Landratsamt (LRA) neun neue Infektionen in der Stadt. Mehrere Infizierte standen wohl auf einerin Kontakt. „Wir gehen von einemaus“, heißt es in einer Mitteilung des LRA am Abend. Insgesamt gab es in Hall 267 Coronafälle – so viel wie in keiner anderen Gemeinde des Kreises