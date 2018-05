Zirkus Compagnia Compostelli: Wellen der Begeisterung

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Unter der Compostelli-Zirkuskuppel geht ein neuer Stern der musikalischen Comedy auf: Nachdem Samuel Kaier bunte Jonglierbälle auf willigen Häuptern in der ersten Zuschauerreihe platziert hat, setzt sich der leicht verhuschte, weißperückige Clown der feinhumorigen Art ans Keyboard und singt in den höchsten, tiefsten und mitunter falschesten Tönen seine saukomische Hymne auf geplagte Artisten. „Die Welt braucht keine Jongleure, aber Jongleure brauchen die Welt“, lautet sein zutiefst philosophischer Ansatz. Zugleich begründet er die jeweilige Zeitspanne der folgenden Darbietungen: „Das Ganze geht sieben Minuten / am Ende dann Freud und Applaus / es sind immer nur sieben / denn länger hält’s niemand aus.“ „Gar nicht wahr!“, möchte man rufen.

Viel zu schnell ist die Premiere der „After Eight“-Show 2018 vorüber. Die Wellen der Begeisterung schwappen aus der Manege in die weit offenen Herzen auf den vollen Sitzbänken und rauschen wieder zurück, die jungen Akteure surfen auf ihrem schäumenden Kamm. Die legendäre Compostelli-Stimmung reißt wieder einmal alles mit sich.

Einsätze an Kletterstangen

„Gesichter einer Stadt“ heißt der Titel der sorgsam durchdachten und theatralisch höchst kreativen Gesamtinszenierung. Zu diesen Gesichtern gehören selbstverständlich größere Mengen an Bauhandwerkern, Feuerwehrleuten und Personal der Müllabfuhr, deren halsbrecherische Einsätze an Kletterstangen, Sprunggeräten oder auf der schwebenden Bauplattform jeden Arbeitsunfallversicherer zur Verzweiflung treiben würden.

Ebenso wenig fehlen dürfen ein funktionierender Pizza-Service und das Restaurant für den gehobenen Geschmack, in dem der Einrad fahrende Kellner (Julia Bönhoff) sehr schwungvoll die Gläser füllt, um schließlich, auf dem dünnen Gestell balancierend, ameisengleich die riesige Sprungmatte abzuräumen. Mareike Lang schwebt derweil als zweiter Part des witzigen Duos an den Tüchern über den Dingen und bleibt dabei die einzige Jongleurin der Vorstellung. Die Welt braucht sie an diesem Abend also sehr wohl. Als ganz und gar silberner Straßenkünstler der Gattung „Lebende Statue“ erwacht Clara Köpf auf ihren Handständern zu schier unfassbarer Beweglichkeit. Wie ihre Kollegen ist die 17-jährige Compostellianerin mehrfach im Einsatz und man fragt sich nicht nur bei ihr, wie einem die naturgegebenen Barrieren des menschlichen Gelenksystems so egal sein können.

Akrobatische Eleganz

Zwischendurch lüftet die Stadt ihren diskreten Vorhang über zart-romantischen oder kraftvoll-wilden Liebesgeschichten. Clara Köpf und Bernd Köttner sowie Tim Knappstein und Loreen Ottenhäuser sind die beiden Paare. In ihren mit akrobatischer Eleganz getanzten Beziehungen geht es ganz konkret um die Hoffnung, dass der Partner einen nicht fallen lassen möge.

Das blau ausgeleuchtete, rege Nachtleben der fiktiven City, deren mehr an New York denn an Hall gemahnende Silhouette die Kulisse bildet, wird von entzückenden Wesen bevölkert. Magdalena Huonker und Compostelli-Neuzugang Lisa Petrovskaya verdrehen nicht nur dem männlichen Teil des Publikums die Köpfe – allein darum, weil sie ihre Acts in luftiger Höhe abliefern: Lisa hängt gepflegt am Trapez ab, Magdalena schmiegt sich als kokette Burlesque-Diva fächelnd und lächelnd in den Ring.

Mehr als zwanzig Akteure gestalten das farbenprächtige Programm. Sie alle hätten es verdient, ihre Namen hier in goldenen Lettern gedruckt zu lesen. Da sind etwa die ungestüme Boygroup, die graziöse Mädchenbande, die furiosen Feuerzauberer oder die malerischen Farbfunken-Trommler. Aber ein Zeitungsartikel muss im Gegensatz zur Leidenschaft der Compostelli-Elite ein Ende haben. Wer wissen will, wie es weitergeht, muss sich diese unvergleichlich schöne Show selbst angucken.