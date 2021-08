Für die Clubbetreiber in Schwäbisch Hall ist die Situation derzeit nicht einfach. In der am vergangenen Montag veröffentlichten Corona-Verordnung des Landes hieß es unter anderem, dass ein Mund-Nasen-Schutz im Club getragen werden muss.

Am Dienstag einigten sich das Gesundheitsministerium mit Ver...