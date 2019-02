Apropos Clevere Steuerungen

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Hier ein neues Logistikzentrum, dort ein neues Logistikzentrum. Eingebaut in die riesigen Hallen sind vollautomatische Regalsysteme, die durch clever programmierte Steuerungen in Aktion gesetzt werden. Jetzt hat Recaro sein neues Lager in Betrieb genommen. 15 Millionen Euro investierte der Flugzeugsitzentwickler. Einerseits sollen die Kosten für die Verfügbarkeit des nötigen Materials und der Komponenten dauerhaft gesenkt werden, andererseits wird erwartet, dass die Abläufe verlässlich und effizient gestaltet werden. Der nächste Schritt ist klar: Die Maschine fordert über einen Impuls das nötige Material im Lager selbst an. Transportsysteme schaffen die Komponenten dorthin, wo sie gebraucht werden.

Oliver Schwerin stammt aus einer Sportlerfamilie, die aus Leidenschaft seit Jahrzehnten mit Sportartikeln handelt. Er war ein hervorragender Tennisspieler und ein guter Fußballspieler, immer zielstrebig. Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, was er in Hall und Crailsheim hochzog und jetzt in Satteldorf ausbaut. Eleven Teamsports bietet Sportartikel im Internet an, in 20 Filialen lassen sich Schuhe und Bekleidung anfassen und anprobieren. 600 Mitarbeiter, 100 Millionen Euro Jahresumsatz – das sind beachtliche Zahlen. Oliver Schwerin nimmt auch das Geschäftsleben sportlich und feiert Erfolge.