Beim Chorverband Region Kocher wird’s einige personelle Änderungen geben. Präsident, Vizepräsident und Schatzmeister stellen sich bei der Mitgliederversammlung am 22. März in Mainhardt nicht mehr zur Wahl. Für die Nachfolge von Präsident Klaus Schönfeld will der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola kandidieren.

Roland Miola ist ein singender Bürgermeister

Schönfeld, von 1975 bis 1993 Bürgermeister von Michelfeld und dann bis Ende 2001 Oberbürgermeister von Mühlacker, hat das Amt seit zehn Jahren inne. Er werde nun 72 Jahre alt, sagt er, und da werde es Zeit für einen Wechsel. Roland Miola ist langjähriges Mitglied des Gesangvereins von Oberginsbach einem Stadtteil von Krautheim, wo er aufgewachsen ist. Als er in den 1990er-Jahre als Bürgermeister nach Fichtenberg kam, trat er auch in den dortigen Gesangverein ein. Seit einigen Jahren ist er auch aktiver Sänger.

Vordringliche Aufgabe dürfte die Modernisierung der Kochergau-Satzung sein. Auch die musikalischen Aktivitäten auf Verbandsebene gelte es weiter auszubauen, sagt Schönfeld. Man werde sich im Prädium zusammensetzen und schauen, welche Aktivitäten möglich sind, sagt Miola: „Das sind Team-Fragen“. Die personellen Weichen immerhin sind gestellt. Im letzten Jahr konnte, wie Schönfeld betont, die zuvor vakante Position des Ersten Chormeisters mit Cornlius Weller besetzt werden.

130 Vereine sind Mitglied im Chorverband Region Kocher

Der Chorverband Region Kocher ist einer der größten im 23 Verbände umfassenden Schwäbischen Chorverband; er ist außerdem Mitglied im Deutschen Chorverband. 130 Vereine mit 4500 Sängerinnen und Sängern sind im Chorverband Region Kocher organisiert, hinzu kommen 7500 Fördermitglieder.

Der Verband wurde 1898 als „Kochergau im Schwäbischen Sängerbund 1849“ in Öhringen gegründet. Zum Einzugsgebiet gehören die Landkreise Hall und Hohenlohe, hinzu kommen Vereine aus dem Kreis Heilbronn, dem Ostalbkreis und dem Rems-Murr-Kreis.