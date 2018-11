Sonnenenergie China wirft den Rettungsring

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Bernd Sprecher steht entspannt in seinem Büro. Der Geschäftsführer der Nice Solar Energy GmbH trägt Sportschuhe, er trinkt warmes Wasser. Doch Entspannung ist nicht das wesentliche Merkmal, das den Geschäftsverlauf des Unternehmens, das seinen Sitz im Haller Solpark hat, in den zurückliegenden Jahren gekennzeichnet hat. Nach starken Turbulenzen und existenzbedrohenden Krisen scheint das Haller Unternehmen inzwischen den Turnaround geschafft zu haben.

Würth Solar hat den Betrieb im Haller Osten 2006 gegründet. 2013 ging das Unternehmen an den Reutlinger Spezialmaschinenbauer Manz. Die Aktiengesellschaft stürzte später in eine schwere Finanzkrise. In Mit­leidenschaft wurde auch die Solarfabrik gezogen. Die Rettung ­ergab sich durch den Einstieg chinesischer Gesellschafter. Es entstand ein Gemeinschaftsunternehmen, ein sogenanntes Joint Venture, an dem Manz 15 Prozent hält. Die Hauptgesellschafter sind die miteinander verbundenen Tochtergesellschaften der China Energy Group (Nice) – die Shanghai Electric sowie die Beijing Future Science Park Development Group.

Die Welt verändern

Getrieben werden die Chinesen von der Idee, die gewaltigen Mengen an Energie, die im Reich der Mitte benötigt werden, mehr und mehr aus regenerativen Quellen zu gewinnen. Die Chinesen wollen aus der Kohle aussteigen. Die Macht, die dahinter steht, erscheint gewaltig. Die China Energy Group gilt als der weltweit größte Energieversorger. „Die wollen die Welt verändern“, sagt Bernd Sprecher über die Partner im fernen Osten.

„Wir haben jeden Tag ums Überleben gekämpft“, erzählt Bernd Sprecher von den schweren Zeiten in der Solarfabrik. Die Rettung sei kurz vor Torschluss erfolgt.

Vor zwei Jahren gewann das Unternehmen ein Projekt in Basel. Dort wurde nach einer Fassadengestaltung für den Grosspeter Tower gesucht. Bernd Sprecher zog den Auftrag selbst an Land. 5500 Quadratmeter Solarmodule lieferten die Haller dorthin. Teilweise mussten die Elemente einzeln angefertigt werden. Die komplette Außenfassade des energetischen Vorzeigeprojekts wurde mit Dünnschicht-Modulen verkleidet. 78 Meter hoch, 22 Stockwerke – das Gebäude sei elegant und strahle dennoch Kraft aus, es sei zu einem der markantesten Gebäude Basels geworden, schreiben die Betreiber.

2016 reiste Bernd Sprecher außerdem oft mit Firmengründer und dem ehemaligen Hauptaktionär Dieter Manz nach China, um Investoren für den angeschlagenen Betrieb zu gewinnen. Dies gelang schließlich. Der Vertrag wurde Ende Januar 2017 unterzeichnet. „Ich bin unendlich dankbar dafür, dass dies gelungen ist“, sagt Bernd Sprecher heute.

Die chinesischen Partner setzten viel Vertrauen in das Unternehmen und statteten es mit Kapital aus – nicht zuletzt durch eine sofortige Finanzspritze im Millionen-Bereich. Bernd Sprecher wurde CEO (Chief Execu­tive Officer), also Vorsitzender der Geschäftsführung, der erweiterten Gesellschaft, die Standorte in Hall und Peking hat. „Damit hätte ich niemals gerechnet“, macht er deutlich. Neben den rund 150 Mitarbeitern in Hall arbeiten noch etwa 100 in Peking.

Das hat zur Folge, dass Bernd Sprecher regelmäßig nach China reist. Oft ist seine Präsenz dort sehr kurzfristig nötig. Das macht eine gewisse Akzeptanz unterschiedlicher Reiserouten notwendig. „Ich kenne inzwischen alle Flughäfen Europas“, macht Sprecher deutlich. Alle vier Wochen ist er für eine oder zwei Wochen in Fernost.

„In China ist alles zu erreichen. Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, erzählt Bernd Sprecher voller Überzeugung. Er räumt aber auch ein: Abläufe und Genehmigungsverfahren sind kompliziert, den geraden Weg gebe es nicht.

Bei der Rettung geholfen habe auch die Unterstützung der Stadt Schwäbisch Hall sowie der städtischen GWG. Ihr gehören Gebäude und Gelände im Solpark. Obwohl es andere Interessenten gegeben habe, hätten Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim und GWG-Geschäftsführer Wolf Gieseke an die Zukunft der Solarfabrik geglaubt.

Die Perspektive der Firma ist aus jetziger Sicht wieder vielversprechend. Nice arbeitet mit Hochdruck daran, die Effizienz der Dünnschicht-Solarmodule zu erhöhen. Derzeit liegt der Wirkungsgrad bei bis zu 15,9 Prozent. „Mit der ständigen Verbesserung von Anlagen, Verfahren und Prozessen erhöhen wir nachhaltig Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der CIGS-Produktion“, wirbt das Unternehmen im Netz.

Unternehmen mit Mut

Was macht die Nice Solar Energy GmbH im Haller Solpark? Das Unternehmen entwickelt die Technologie, damit die Maschinen von Manz die Solarmodule fertigen können. Geschäftsführer Bernd Sprecher greift zu einem Vergleich: Manz liefert die Küche. Nice entwickelt die Technik, damit diese funktioniert und zeigt, wie sich damit leckere Gerichte zubereiten lassen.

Seine Erfahrung mit den chinesischen Partnern hat bei Sprecher ein Umdenken eingeleitet. Ihm gefällt, mit wie viel Mut die dortigen Unternehmen große Herausforderungen annehmen. Für seinen Betrieb hat er daraus eine Perspektive entwickelt: „Wir müssen ständig Neues entwickeln und dieses transferieren. Wenn wir auf unsere Entwicklungen sitzen wie eine Glucke, werden wir verlieren.“