Landkreis Hall Chemieunterricht im Kuhstall

Untermünkheim / Susanne Müller/epd

Der Bauernverband Hall-Hohenlohe-Rems startet das Projekt „Klassenzimmer Bauernhof“.

Führen einseitige Bilder von Landwirtschaft zu Mobbing von Bauernkindern? Viele der knapp über 800 Teilnehmer einer Umfrage sind davon überzeugt. Im Südwesten ist „Mobbing gegen Bauernkinder kein Thema, was Einzelfälle nicht ausschließt“, sagt jedoch Volker Willnow von der Landwirtschaftlichen Familienberatung des Evangelischen Bauernwerks in Württemberg. Das liegt möglicherweise an Projekten wie dem „Klassenzimmer Bauernhof“. Geleitet wird es von Andrea Bleher beim Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems in Untermünkheim-Übrigshausen.

„Bisher herrscht in Lehrbüchern die Vereinfachung: Massentierhaltung ist schlecht, kleinbäuerliche Höfe sind gut“, bedauert Bleher. Die Realität sei aber weit vielschichtiger und müsse anschaulich vermittelt werden. Darin unterstützt Bleher Lehrer, denn die wenigsten hätten eigene authentische Einblicke in die aktuelle Landwirtschaft. „Rückenwind gibt uns der baden-württembergische Bildungsplan“, berichtet Bleher. Unter den Stichworten „nachhaltige Entwicklung“ und „Verbraucherbildung“ können sich vor allem die Klassenstufen 5 bis 8 mit der Landwirtschaft beschäftigen.

Im „Klassenzimmer Bauernhof“ gehe es nicht nur ums Besichtigen, sondern um Bildung. Und die müsse altersgerecht schon im Kindergarten anfangen. „Auch die Kleinen begreifen nämlich viel, etwa wie die Milch von der Kuh in den Tetra Pak kommt.“

Kinder und Jugendliche sollen Zu-, Neben- und Vollerwerbsbetriebe kennenlernen können, ökologisch und konventionell wirtschaftende. „Beim Unterricht auf dem Bauernhof geht viel über das ‚Begreifen‘“, erläutert Bleher. Spannend sind Melkversuche, am liebsten an einer echten Kuh. Aber auch eine Futterration in ihre Bestandteile zu sortieren, das Legenest von Hennen auszumessen oder im Schweinestall das Beschäftigungsspielzeug für die Tiere zu suchen, macht Kindern Freude.

Das Hauptthema sind bisher die Tiere. Bleher geht davon aus, dass künftig auch die Äcker und Wiesen stärker in den Blick kommen – nicht zuletzt wegen des Themas Insektensterben. Für Stallbesuche „ist es nicht ganz einfach, Landwirte zu finden, die die Risiken eingehen“, berichtet die Expertin. Ungeschützter Kontakt der Tiere mit der Außenwelt berge die Gefahr, dass Keime eingeschleppt werden. „Es braucht schon Überzeugungsarbeit, dass es dennoch notwendig ist, die Hoftore zu öffnen, und dass man Wege suchen muss, das Risiko zu managen“, sagt Bleher.

Die altersgerecht aufbereitete Bildung in der Kombination aus Hofbesuch und üblichem Unterricht hält Bleher für sehr effektiv. Für Kindergartenkinder seien Kontakte mit Tieren und der Gesamteindruck besonders wichtig, sagt sie. Bei Zehntklässlern geht durchaus auch Chemieunterricht im Stall.