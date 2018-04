Fachvortrag Chefarzt spricht über Arthrose

Michelbach / swp

Zu einem Vortrag über medizinische Themen laden die Krankenkasse AOK und die Kreislandfrauen Schwäbisch Hall ein. Es geht um die Behandlung des Hautkrebses und von Arthrose der Hand. Es referiert Dr. med. Florian Schober, Chefarzt der Klinik für plastische-, ästhetische- und Handchirurgie am Diakonieklinikum Schwäbisch Hall. Der Vortrag am Donnerstag, 3. Mai, beginnt um 20 Uhr im Foyer der Rudolf-­Then-Halle in Michelbach. Hautveränderungen sind oft harmlos, jedoch nicht immer, heißt es in der Ankündigung. Wie wichtig eine frühzeitige Diagnose ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es bei Hautkrebs gibt, wird an diesem Abend erörtert.

Im Bereich der Handchirurgie liegt der Schwerpunkt bei der Behandlung von Arthrose der Hand und Finger. Über die Ursachen, die Symptome, die Diagnostik bis zu den Behandlungsmöglichkeiten von schweren Arthrosen in den Hand- und Fingergelenken wird informiert.