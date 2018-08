Schlagwort cc

Ortsmarke / Holger Ströbel

Den Fortschritt beim „Zukunftskonzept Kirchberg an der Jagst 2030“ kann man jetzt auch online verfolgen: Auf der Homepage der Stadt (www.kirchberg-jagst.de) kann unter dem Punkt „Bürgerinfo & Verwaltung“ der aktuelle Stand der Projekte eingesehen werden. Die Farben symbolisieren dabei den Fortschritt eines Projekts, wie bei einer Ampel. Grün sind alle, bei denen „alles gut“ läuft, erläutert Bauamtsleiterin Almuth Bantzhaff. Bei der Farbe Gelb gebe es Probleme und bei roten Projekten müsse man schauen, wie es überhaupt weitergeht.

Neue Leiterin für VHS Land

Die Volkshochschule Crailsheim Land hat vom 1. September an eine neue Geschäftsführerin: Kathrin Munzinger aus Frankenhardt löst Anne Hirschle-Zimmermann ab. Munzinger zieht in die Räumlichkeiten im Kirchberger Rathaus ein, in denen bis Ende vergangenen Jahres der Notar untergebracht war. Zum Hintergrund: Der Entwicklungsplan 2022 des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg erfordert es, dass jede Volkshochschule von einer hauptberuflichen, professionellen Leitung geführt wird. Ein Vorteil der Tätigkeit Munzingers direkt im Rathaus: Die Wege zum Vorsitzenden der VHS Land, Bürgermeister Stefan Ohr, sind kurz.