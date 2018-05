Studium Campus Night: Von Kaffee, Kulis und Mathematik

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Noch ist nicht viel los am Campus Hall. Zwei Jungs stehen an einem der Stehtische und unterhalten sich über das vergangene Wochenende. Der Geruch von Crêpes und Nachos weht über den Vorhof der Hochschule und lässt den Magen schon ein bisschen knurren. „Zu dieser Vorlesung müssen wir“, sagt ein Mädchen, das gemeinsam mit seinen drei Freundinnen langsam auf das Gebäude zuschlendert. Sie bleiben stehen und blicken sich etwas ratlos an. Es ist ihnen nicht ganz klar, wo sie überhaupt hinmüssen. Patrizia Hollatz, Nina Großhans, Julia Schweizer und Lisa Fischer sind extra aus Stuttgart hergefahren und wollen sich bei der Campus Night über den Studiengang Management und Personalwesen informieren.

„Gehen wir mal rein“, meint Nina Großhans und führt sie in die Mensaria. Julia Schweizer und Lisa Fischer sind nur als Begleitung für die beiden anderen Mädels mitgekommen, denn ihnen ist klar, dass ein Managementstudium nichts für sie ist. „Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich das Grundschullehramt machen möchte“, meint Julia.

Die Angst vor Mathe

Suchend blicken sie sich um, denn mittlerweile sind einige Besucher gekommen. Wo sollen sie sich hinsetzen? Dass die Abiturientinnen etwas ratlos sind, entgeht auch Maximilian Weiß nicht. Prompt steht der Vorsitzende des Börsenvereins bei ihnen. Die erste Frage von Nina: „Warum heißt das hier Mensaria und nicht Mensa?“ Weil es in der Mensaria nur das Notwendigste gibt. „Das Allerwichtigste ist der Kaffeeautomat“, meint Weiß schmunzelnd. „Immer, wenn es geht, werdet ihr davor stehen“, ist er sich sicher. „Ich trinke aber gar keinen Kaffee“, meint Nina. „Spätestens während der Klausurphase wirst du das tun“, ist Weiß überzeugt. Ob es Studentenwohnheime gibt, möchte Patrizia wissen. Auch ob man ins Ausland gehen kann, fragt sie den Studenten. Ja und ja. Fürs Erste sind die Fragen der Mädchen beantwortet, und sie steuern auf einen freien Tisch zu. Auf dem Weg dorthin stauben die Mädels noch Klebezettel und Stifte ab. „Ich suche euch noch einen Professor, der auch Fragen zu Management und Personalwesen beantworten kann“, meint Weiß und verschwindet, um kurz darauf mit Professor Heiko Hansjosten an den Tisch zu kommen.

„Wie viel Mathe muss ich können? Höhere Mathematik oder weniger?“, fragt Nina mit banger Stimme. „Es wird nicht so schlimm, wie Sie es sich vorstellen“, versucht Hansjosten zu beruhigen. „Die wenigsten studieren Personalwesen, weil sie Mathecracks sind.“ Der skeptische Blick bei Nina bleibt trotz der Beruhigungsversuche. „Wichtig ist: Fragen Sie sich zuerst, ob Sie Lust auf das Studium haben“, gibt Hansjosten den Abiturientinnen noch mit auf den Weg.

Patrizia wirft unterdessen einen Blick auf das Programm. „Wir haben nur noch eine Minute! Wir müssen schnell in den zweiten Stock hinauf“, ruft sie ihren Freundinnen zu, eilt voraus in Richtung Treppe und schlängelt sich geschickt an den Besuchern vorbei, die die Treppe hinunterkommen. Ein bisschen zu spät schlüpfen sie in Raum A203 und steuern auf die einzigen vier freien Plätze zu. „Wer spät kommt, sitzt in der ersten Reihe“, begrüßt Dekan Gerold Heizmann die Mädchen schmunzelnd, bevor er mit seiner Einführung weitermacht.

Nina und Patrizia klappen ihre Tischchen herunter und schreiben eifrig auf den Klebezetteln mit. Nach zehn Minuten zückt Nina ihr Smartphone und fotografiert die Folien ab, denn die Klebezettel hat sie vollgeschrieben. Mit dem Kopf in die Hand gestützt sitzt Lisa da, das Interesse hält sich bei ihr in Grenzen. „Wohin gehen wir als Nächstes?“, flüstert Nina ihren Freundinnen zu. Auf „Erfahrungsbericht praktisches Studiensemester“ deutet Patrizia auf dem Programm.

Studenten berichten

Kaum ist der Vortrag zu Ende, packen die vier ihre Sachen zusammen und begeben sich schnellen Schrittes zu Raum A303. Dort berichte Jacqueline Werner, die im sechsten Semester Management und Personalwesen studiert, von ihrem Praktikum in der Medienabteilung der Bausparkasse. Das Interesse von Nina und Patrizia ist geweckt. Und dann ist der Vortrag auch schon wieder vorbei.

„Das alles macht mich ein bisschen nervös“, meint Patrizia zu Julia, während sie auf ihre beiden Freundinnen warten. „Nach dem Abi geht dann alles so schnell, und ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte.“ „Das Studium würde aber voll zu dir passen“, versucht Julia ihre Freundin zu ermuntern. Noch möchte sie sich aber nicht entscheiden. Ein Jahr ins Ausland will sie davor gehen. „Aber nach dem Jahr muss ich wissen, was ich machen will und das ist schon ein großer Druck.“ Ihre größte Angst: ein Studienabbruch. „Ich bin 18, woher soll ich jetzt schon wissen, was ich mein Leben lang machen möchte?“, sagt sie etwas verzweifelt. Aber dass sie studieren will, das ist sicher. Auch, dass sie von zu Hause ausziehen und sich an ein neues Umfeld gewöhnen muss, bereitet Patrizia Sorgen. So schnell, wie die Sorgen gekommen sind, sind sie auch wieder verflogen, denn der Hunger steht im Vordergrund. Es geht runter in den Vorhof und die vier werden sich schnell einig: Nachos sollen es sein. Während sie die Chips genüsslich mit Salsa verspeisen, lassen sie die zwei Stunden Input Revue passieren. Alle haben einen guten Eindruck vom Campus. Aber bevor sie sich festlegen, will nicht nur Patrizia ins Ausland, sondern auch Lisa und Julia. „Wir planen eine Backpacking-Tour durch Asien für ein paar Monate.“ Auch wenn für sie das Studium dann erst in rund einem Jahr relevant wird, was nehmen sie mit von der Campus Night? „Kulis!“, rufen die vier Mädels unisono.

Gerne angeschaut hätten sie sich auch noch den Global Classroom, in dem es eine Liveschaltung an eine mexikanische Hochschule gibt. Doch sie müssen zurück nach Stuttgart. Auch die „Profs auf dem heißen Stuhl“ sehen die Stuttgarterinnen nicht mehr. Für die Studenten des Campus ist das eines der Highlights des Abends. Unverblümt und unter lautem Gegröle stellen sie den drei Professoren Andreas Gary, Marco Sander und Joachim Vogt Fragen. Wen würden sie von der Uni freisetzen und über welche Antworten von Studenten haben sie herzhaft gelacht? Wie das im Studentenleben so ist, darf nach so einem Abend die Party nicht fehlen. Ein DJ heizt die Stimmung im Vorhof an, und für die Feierwütigen geht es danach noch in die Kantine.