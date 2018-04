Studium Campus Hall: „Hier ist man keine Nummer“

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Leonhard Memmler kommt aus München. Sein Opa wohnt in Hall und er verbringt ein paar Tage bei ihm. Der Schüler will seine Zeit sinnvoll nutzen und kommt an einem frühlingshaften Dienstag auf den Haller Campus zu „Studieren probieren“. „Einfach mal im wirtschaftlichen Bereich umschauen“, ist sein Plan.

Lena Gaukel ist Assistentin der Studiengangverantwortlichen Management und Vertrieb (Handel und Management und Beschaffungswirtschaft). Leonhard Memmler bekommt von ihr eine exklusive Einführung. Mehr Interessenten sind zu ihrem Rundgang durch den Campus nicht gekommen. Manche sitzen nämlich schon in den Vorlesungen.

Verständliche Erklärungen

So wie Jenny Koopmann und Tina Kaworski. Die beiden Stuttgarterinnen, 29 und 21 Jahre alt, haben sich in eine der hinteren Reihen im Hörsaal gesetzt und warten gespannt auf den Dozenten, der sie und die rund 30 Studenten in Absatzwirtschaft unterrichten wird. Den Rundgang durch das Gebäude und die Einführung haben die jungen Frauen schon hinter sich. „Die erklären einem das hier wirklich sehr gut und verständlich. Man bekommt einen super Einblick“, loben sie. Ihr Gefühl ist sehr positiv, die Stimmung, so beobachten sie, ist sehr gut. Alle seien gut drauf und gehen freundlich miteinander um.

Nun erhoffen sie sich eine Vorlesung, die nicht zu trocken ist, sondern einen Dozenten, der den Stoff möglichst verständlich und lebendig vermittelt. Und in der Mittagspause werden sie mal die Mensa testen.

Dort sitzen Tobias Neumann, Rosalie Schwörer und Marc Saemann. Alle drei sind im sechsten Semester Management und Vertrieb mit Schwerpunkt Industrie. Sie arbeiten gemeinsam am Laptop. Viel Zeit haben sie nicht, aber doch so viel, dass sie von ihrer Hochschule schwärmen. Sie schätzen die gemütliche Atmosphäre, die Nähe zu den Dozenten, denen sie auch nach der Vorlesung und per E-Mail Fragen stellen können. Man kennt sich mit Namen, sowohl die Professoren als auch die rund 60 Kommilitonen ihres Studiengangs. „Hier ist man keine Nummer“, sagt Rosalie Schwörer. Einen weiteren Vorteil ihres Campus sehen sie darin, dass viele Dozenten aus der freien Wirtschaft kommen, also wirklich aus der Praxis sprechen.

Und klar, sie genießen die gute Mensa der Bausparkasse, die die Studenten nutzen dürfen.

Aber neben diesen Vorteilen betonen sie auch, dass es ein lernintensives Studium ist. „Gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich muss man sehr viel auswendig lernen“, sagt Tobias Neumann. Und zahlreiche Vorträge zu halten, gehöre auch dazu.

Sprachen sind nicht Seins

Der Schüler Leonhard Memmler hört sich in Raum 214 an, welche Studieninhalte ihn erwarten würden. Wirtschaftsenglisch vom ersten Semester an. Er verzieht den Mund. Sprachen sind nicht Seins. Als es heißt, er dürfe auch sein Praxissemester im Ausland machen, zeigt er sich interessiert. Lena Gaukel zeigt ihm das Gebäude. Von der Dachterrasse im fünften Stock, über Seminarräume, in denen Studenten still vor sich hin arbeiten, zu Hörsälen, durch dessen Glasfenster Leonhard aufmerksame junge Menschen sieht, bis zur Mensa im Erdgeschoss. Fragen hat er keine mehr.

So richtig sieht er sich auf dem Campus Hall aber noch nicht. München gegen Schwäbisch Hall eintauschen? Vielleicht bis zum Bachelor und dann den Master in München machen. Überlegungen, auf der er bis Mitte Juli, da ist Bewerberschluss, Antworten gefunden haben sollte.