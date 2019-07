Am Tag vor dem Auftaktspiel trainiert die U19 von Borussia Dortmund noch auf dem Platz in Untermünkheim.

Die A-Junioren von Borussia Dortmund haben gestern, einen Tag vor dem Bundesliga-Cup in Hall, noch eine Trainingseinheit absolviert. Auf dem Sportplatz in Untermünkheim lag der Fokus unter anderem auf Eckball-Training, wie das Foto zeigt. Rechts am Bildrand steht Co-Trainer Daniel Rios. Die Dortmunder bestreiten das Eröffnungsspiel des Bundesliga-Cups heute um 14.30 Uhr gegen Titelverteidiger Bremen. Morgen und am Sonntag wird ab 10 Uhr gespielt.

Bundesliga-Cup Borussia Dortmund BVB-U-18 trainiert bei der TURA mit Ex-Bundestrainer Michael Skibbe Bilderstrecke öffnen

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall weisen da­rauf hin, dass die Diak-Parkplätze in der Nähe des Optima-Sportparks zwischen heute, 14 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, geöffnet sind. Mehr zum Bundesliga-Cup morgen im Interview mit Dortmunds U-19-Trainer Michael Skibbe.

Das könnte dich auch interessieren: