Die Linie 1 und 5 fahren den Spitalbach am Wochenende vom 1. und 2. Juni 2019 nicht an.

Wegen des Landestreffens der historischen Bürgerwehren und Stadtgarten können die Stadtbuslinien 1 und 5 den Spitalbach am Samstag, 1. Juni, ab 18 Uhr, sowie am Sonntag, 2. Juni, ganztags nicht anfahren. Stattdessen sollten die Fahrgäste die Haltestellen Schwäbisch Hall ZOB und Holzmarkt nutzen, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverkehrs Schwäbisch Hall.

Weil am ZOB mit der Sperrung des Spitalbachs die Bussteige 1 und 2 im sogenannten Flaschenhals von den Stadtbuslinien nicht angefahren werden können, müssen die Bussteige für die Dauer der Sperrung verlegt werden. Es gilt folgende Regelung:

Der Bussteig 1 wird zum Bus­steig 5 verlegt und der Bussteig 2 wird zum Bussteig 3 verlegt.

Die Linie 1 fährt dann vom Teurershof beziehungsweise Rollhof (mit Halt am Scharfen Eck) direkt zum ZOB Bussteig 3 und von dort weiter über den Langen Graben zum Holzmarkt.

In der Gegenrichtung fahren die Busse direkt vom Holzmarkt zum Bussteig 5 am ZOB und die Linie 1 von dort weiter in Richtung Tullauer Höhe.

An den übrigen Abfahrtsstellen der Busse ändert sich nichts. Am ZOB werden Hinweismasten aufgestellt.

