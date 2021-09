Tür auf. Kind raus. Ein paar nette Abschiedsworte. Die Sommerferien sind vorbei. Viel Zeit bleibt Wiebke Wengertsmann am Montag nicht, um ihre Tochter am Schulzentrum West gegen 7.40 Uhr zu verabschieden. Bis 8 Uhr müsse dann das nächste Kind in Michelbach am Schulzentrum sein und bis 9 Uhr das ...