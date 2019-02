Busfahrer Busfahrer Atilla Gidengil: La-Ola-Welle im Kreisverkehr

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Ich wollte schon als Kind Busfahrer werden“, sagt Atilla Gidengil. Der 25-jährige Student an der Hochschule Heilbronn ist in seinem sechsmonatigen Praxissemester Bus in Schwäbisch Hall gefahren. Am Montag endete das Praktikum. Viele Fahrgäste werden ihn als stets gut gelaunten Busfahrer in Erinnerung behalten. „Ich habe auch mal 50 Cent Trinkgeld und Schokolade geschenkt bekommen“, sagt er und lächelt. Eigentlich war er beim Stadtbus Hall, um die innerbetrieblichen Abläufe kennenzulernen und bei der Fahrplangestaltung mitzuwirken. Dann haben aber Fahrer gefehlt und Gidengil war zur Stelle. „Busfahren ist meine Leidenschaft und ich habe Spaß daran.“

Kontakt zu den Fahrgästen

Der Würzburger ist extrovertiert, offen und um kein Wort verlegen. Das helfe ihm auch sehr bei seinem Job hinter dem Steuer. Bei jeder Tour sucht er den Kontakt zu seinen Fahrgästen und spricht zu ihnen auch über das Mikrofon.

So auch zu Fahrgästen kurz vor 22 Uhr während einer Spätschicht auf der Linie 1. „Viele der Fahrgäste kamen vom Feiern und waren gut drauf. Auf dem Weg nach Hessental gab es eine Begrüßungsdurchsage, um die allgemeine Stimmung abzuchecken. Die Leute sind voll drauf eingegangen und rein zufällig kam vorne der Kreisverkehr.“ Er habe dann einfach gemeint: „Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch könnt, aber ich glaube an euch. Wenn es unsere Linie 1 jetzt schafft, eine La-Ola-Welle zu machen, dann fahren wir noch ein zweites Mal durch den Kreisverkehr und weil aller guten Dinge drei sind, noch einmal.“ Es klappt. „Die Leute haben gejubelt und geklatscht“, erinnert er sich. Ein paar Fahrgäste haben danach mit ihm noch ein Selfie für Instagram gemacht. „Ein tolles Erlebnis.“

Aber so offen war Gidengil nicht immer. „Als Elfjähriger war ich noch so schüchtern, dass ich nicht einmal nach dem Weg fragen konnte.“ Dann hat ihn seine Mutter zum Volksfest in Offenbach am Main mitgenommen. Bei der Losbude eines Bekannten hat sie ihm ein Mikrofon in die Hand gedrückt. „Sprich mal was, hat sie gesagt. Zuerst war ich total überfordert.“ Mit der Zeit habe er dann aber gemerkt, dass die Menschen stehen bleiben und ihm zuhören. Und es sei vollkommen egal gewesen, was er gesagt hat. „Sie fanden es süß, dass ein Elfjähriger spricht“, sagt Gidengil. Das war sein Schlüsselerlebnis, das ihn dazu gebracht hat, offener zu werden. „Denn keiner hat mich umgebracht“, sagt er und lacht.

Vorbilder gesucht

Später in seiner Ausbildung in Schweinfurt habe er unter seinen Kollegen Vorbilder gesucht, von denen er lernen konnte. Vor allem von jenen, die nie schlechte Laune hatten. „So hat sich meine Art dann entwickelt.“

Ein paar psychologische Tricks hat er im Umgang mit seinen Fahrgästen auch drauf. Wichtig sei es, vor allem bei Verspätungen, Verständnis für den Unmut der Fahrgäste zu zeigen. Er erzeugt bei seinen Durchsagen auch ein Wir-Gefühl, also dass nicht er als Fahrer im Mittelpunkt steht, sondern dass alle im selben Bus sitzen. Und mit seiner lockeren und humorvollen Art schafft er es auch, Situationen vor dem Ausarten zu bewahren. Einmal habe ein Jugendlicher Klimmzüge im fahrenden Bus gemacht. „Junge, ich finde sportliche Aktivität gut, aber nicht im Bus“, hat er ihm gesagt. Der Jugendliche wollte ihn weiter provozieren, „weil er genau wusste, ich kann ihn nicht rauswerfen“. Da hat Gidengil den Spieß einfach umgedreht. Er habe den Motor ausgemacht, seine Brote und seinen Kaffee rausgeholt. „Danke, dass ich meinen Kaffee trinken kann, ich hoffe, ihr habt auch etwas dabei, denn ihr müsst jetzt mit mir Pause machen.“ Sofort hätten die anderen Fahrgäste den Jugendlichen zurechtgewiesen und Gidengil konnte weiterfahren. „Mit den richtigen Worten kann man aus einem Elefanten eine Mücke machen“, ist er überzeugt.

Trotzdem möchte er nicht nur Busfahrer sein, sondern strebt an, später eine Führungsposition in einem Verkehrsunternehmen einzunehmen. „Ich möchte mal etwas bewirken können.“ Busfahren sei nicht immer ein leichter Job, da er mit viel Verantwortung verbunden ist. Unter anderem muss Gidengil für die Sicherheit der Fahrgäste sorgen. Auch Vorurteile gegenüber Busfahrern sind ihm nicht fremd. „Dass ich nichts Besseres gelernt habe, haben sicher schon einige Fahrgäste über mich gedacht.“ Aber richtig herabwürdigende Aussagen oder Blicke habe er noch nicht erlebt. Wie so viele andere Branchen kämpfen auch die Busunternehmen mit Fachkräftemangel. „Eine Imagekampagne könnte zum Beispiel nicht schaden“, ist Gidengil überzeugt. Er könne sich auch vorstellen, später einmal an einer Berufsschule seine Faszination fürs Busfahren an junge Menschen zu vermitteln. „Denn ich bin Busfahrer mit Leib und Seele.“ Er lässt es sich nicht nehmen, sich bei seinen vielen netten Fahrgästen in Hall zu bedanken. „Mir hat es einfach Spaß gemacht, hier zu fahren.“