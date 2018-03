Fest Bunt, vielfältig und unterhaltsam

Bühlertann / Rainer Richter

Bahles Blumenlädle ist für viele, die sich von Obersontheim oder Schwäbisch Hall dem Ortszentrum nähern, die erste Anlaufstation. Die prächtigen Frühlingsblüher künden von Aufbruch und Lebensfreude. Kämmerer Wolfgang Ziegler und seine Frau Karin haben ihr Frühlingstreff-Ritual: „Ich kaufe immer die ersten Pflänzchen auf dem Frühlingstreff“, berichtet Karin Ziegler. „15 Kopfsalat und fünf Kohlrabi.“ Dann holen sie Kuchen, laden alles ins Auto und erst danach schauen sie sich an, was sie gerade interessiert.

Die meisten Besucher der GHV-Veranstaltung, die an diesem herrlichen Frühlingstag flanieren wollen, zieht es in die Mühlstraße. Vor dem Autohaus Klotzbücher ist der Bär los. Mit zwei Gitarren und Gesang wird das Publikum vom Duo Acoustasonixs in die Welt des akustischen Rocks entführt. Da bleibt man gerne stehen, hört zu und lässt sich von der Sonne wärmen. Zumal die Metzgerei Setzer mit Grillereien etwas für den Gaumen bietet.

Geschenkideen für Ostern

Michael Gaugel verkauft von seinem Pick up herunter und an einem kleinen Stand selbst modellierte Osterhasen. Auch ein Motorrad hat er dabei: „Aus Eiche“, erläutert er stolz. „Da habe ich 25 Stunden dafür gebraucht.“ „Jetzt wäre es halt gut“, sagt ein Besucher trocken, „wenn es auch noch fahren würde.“ Die Bühlertanner Spiralkartoffel mit Parmesan oder Paprika, Curry und Zwiebel oder Knoblauch findet ebenfalls neue Fans.

Noch rechtzeitig zum Frühlingstreff ist die Ladestation für E-Fahrzeuge an der Avia-Tankstelle fertig geworden. Mit einer kleinen Karte wird die Ladestation freigeschaltet. Übrigens lassen sich an ihr, an drei normalen Steckdosen, auch E-Bikes laden. An der Station können Fahrzeuge mit Euro-Normstecker angeschlossen werden. Es gibt auch einen entsprechenden Adapter für japanische Modelle. Damit sind vor allem Mitsubishis gemeint. Denn man ist innerorts solidarisch: „Der Klotzbücher ist ja der Einzige, der Elektroautos hat.“ Die Anlage verspricht schnelle Ladezeiten, da sie mit Drehstrom fünf- oder dreipolig betrieben wird. In 30 bis 45 Minuten ist alles erledigt.