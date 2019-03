Das Stadtportal Schwäbisch Hall postet am Freitagnachmittag ein Foto von einem Buga-Zwerg. In Mainhardt wurde einer gestohlen. Da liegt ein Rückschluss nahe...

Was ist denn das? Ein Buga-Zwerg, der auf den Bus wartet, an der Bushaltestelle am Solpark in Schwäbisch Hall? Dieses Bild hat der offizielle Facebook-Account der Stadt Schwäbisch Hall am Freitagvormittag gepostet:

Wir haben auch schon spekuliert, wo der Mainhardter Karl hingereist sein könnte. Vielleicht ist der pinkfarbene Zwerg ja von seinen Reisen, umweltbewusst, mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zurückgekehrt.

Ermittlungsstand: Nicht der Mainhardter Zwerg

Nach den Angaben des Sprechers des Polizeipräsidiums Heilbronn, Rainer Köller, ist nur ein gestohlener Zwerg bisher nicht aufgetaucht, der aus Kirchardt.

Pinker Buga-Zwerg Karl Buga: Zwerge werden gestohlen und tauchen wieder auf 80 Zwerge haben die Bundesgartenschau-Organisatoren an Gemeinden zur Werbung verteilt. Bei manchen sind sie begehrt ...

Aber ist es wirklich der? Suse Bucher-Pinell, die Pressesprecherin der Bundesgartenschau in Heilbronn, geht von noch mehr verschollenen Zwergen aus. Ebert ist sich da auch nicht sicher: Es könnte auch ein weiterer gestohlener Zwerg sein, der nur bisher nicht gemeldet wurde. Eine Liste an Ortschaften, in denen ein Buga-Zwerg steht, besitze die Polizei nicht.

