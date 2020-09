Die Corona-Krise prägt auch den Weg zur Bürgermeisterwahl in Untermünkheim. Die Amtszeit von Christoph Maschke endete eigentlich bereits am 30. Juni. Aber der Bürgermeister bleibt weiter geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Bürgermeister gewählt und ins Amt eingesetzt ist. Der Rückblick verdeutlicht die Ursache und zeigt ein seltenes Bild im Gemeinderat der Gemeinde mit etwa 3029 Einwohnern: Ansonsten höchstens bei Ehrungen und Verabschiedungen üblich, erscheint Gerhard Bauer in der Weinbrennerhalle – so geschehen im April dieses Jahres. „Die Wahl ist rechtswidrig“, macht der Landrat in seiner Funktion als Rechtsaufsicht in der Corona-Krise deutlich. Das Infektionsgeschehen erreicht in Untermünkheim bei der Dichte der Corona-Erkrankten landkreisweit Spitzenwerte.

Kommunalwahlgesetz verankert. Der Landrat erläutert in der Sondersitzung die Gründe, nennt „erhebliche Wahlmängel“, die zu einer Wahlanfechtung bis zur Ungültigkeit der Wahl führen könnten. Dies bringt ihn zu der Auffassung, dass eine Urnenwahl in Untermünkheim in der derzeitigen Corona-Krise rechtswidrig ist. Es sei abzusehen, dass die Einhaltung von Vorgaben nicht durchgängig gewährleistet werden könne. Eine große Anzahl von Wahlberechtigten gehe vermutlich nicht persönlich zur Wahl, was nicht voll durch Briefwahl zu ersetzen sei. Bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung müsste die Ortspolizeibehörde einschreiten, was die Zahl der Wähler weiter senke. Bei der Veröffentlichung des Wahlergebnisses werde der Öffentlichkeitsgrundsatz massiv verletzt. Ein ordnungsgemäßer Wahlkampf der Kandidaten, eine wirkliche Meinungsbildung der Bürger, ein persönlicher Eindruck von den Kandidaten vor der Stimmabgabe seien wegen Regeln in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht möglich. Bauer sagt die am 19. April geplante Bürgermeisterwahl ab , auch um vor allem mehr Rechtssicherheit mit Blick auf eine mögliche Wahlanfechtung zu erreichen – nur die Absage ist schriftlich fest imverankert. Der Landrat erläutert in der Sondersitzung die Gründe, nennt „erhebliche Wahlmängel“, die zu einer Wahlanfechtung bis zurder Wahl führen könnten. Dies bringt ihn zu der Auffassung, dass eine Urnenwahl inin der derzeitigen Corona-Krise rechtswidrig ist. Es sei abzusehen, dass die Einhaltung von Vorgaben nicht durchgängig gewährleistet werden könne. Eine große Anzahl vongehe vermutlich nicht persönlich zur Wahl, was nicht voll durch Briefwahl zu ersetzen sei. Bei Verstößen gegen diemüsste dieeinschreiten, was die Zahl der Wähler weiter senke. Bei der Veröffentlichung des Wahlergebnisses werde dermassiv verletzt. Ein ordnungsgemäßer Wahlkampf der Kandidaten, eine wirkliche Meinungsbildung der Bürger, ein persönlicher Eindruck von den Kandidaten vor derseien wegen Regeln in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht möglich.

Bürger können Fragen stellen

Wahlforum des Haller Tagblatts. Es sind dieselben zugelassenen Bewerber wie vor der Absage des Termins am 19. April. Als neuer Wahltermin wurde dann Sonntag, 4. Oktober, festgelegt. Morgen Abend präsentieren sich die beiden Kandidaten Matthias Klocke und Samuel Speitelsbach bei der öffentlichen Vorstellung der Gemeinde und beantworten Fragen beim anschließenden. Es sind dieselben zugelassenen Bewerber wie vor der Absage des Termins am 19. April.

Aber auch die Veranstaltungen am Donnerstag laufen unter Corona-Bedingungen ab. Abstands- und Hygieneregeln begrenzen die Zahl der Plätze in der Weinbrennerhalle. 90 Bürger können angemeldet teilnehmen. Jeder der Bewerber bekommt maximal 20 Minuten Zeit, um sich den Bürgern zu präsentieren, in einer Rede vorzustellen. Es ist immer nur der Bewerber in der Halle, der spricht.

Das Wahlforum des Haller Tagblatts beginnt schließlich um 20.10 Uhr und endet etwa gegen 21.30 Uhr. Bürger können auch bereits im Vorfeld Fragen an die Redaktion schicken. Das funktioniert per E-Mail unter redaktion.hata@swp.de oder per Whatsapp unter der Nummer 0173/6806203