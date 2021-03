Sein Wohnort liegt rund 700 Kilometer von Obersontheim entfernt: Stephan Türke lebt in Kisdorf, einer Gemeinde mit rund 4000 Einwohnern im Kreis Segeberg in Schleswig Holstein. Trotzdem wirft der 37-Jährige seinen Hut in den Ring, er will der neue Bürgermeister der Gemeinde Obersontheim werden. W...