Zwei Stunden vor Fristende warf Markus Neukamm am Dienstag seine Bewerbung in den Briefkasten des Obersontheimer Rathauses. Er ist damit der sechste Kandidat, der die Nachfolge von Siegfried Trittner antreten möchte. Am 14. März wird in Obersontheim ein neuer Bürgermeister gewählt.

