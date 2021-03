Siegfried Trittner wird das Amt des Bürgermeisters in Obersontheim ablegen. Am 14. März wählen die Obersontheimer ihren neuen Schultes. Im HT-Wahlforum stellen sich die Bewerber um den Posten vor. Am Dienstag, 9. März stellen sich hier die Kandidaten den Fragen Jürgen Stegmaiers, dem stellvertretenden Chefredakteur des Haller Tagblatts:

Youtube